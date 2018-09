Gerona-Barça LaLiga recibe la negativa de la RFEF al partido liguero en los Estados Unidos La Real Federación Española de Fútbol no da su autorización para que el Gerona-Barça se dispute en Miami

S. D.

Actualizado: 21/09/2018 14:46h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) impedirá que el partido entre Gerona y Barcelona, perteneciente a la jornada 21 de la Liga Santander, se dispute en Miami el 27 de enero «no autorizando» su celebración fuera de las fronteras nacionales para no adulterar la competición.

De hecho, poco antes del mediodía de este viernes, LaLiga ha recibido en su sede una carta remitida por Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), en la que se le comunica que este organismo no autoriza la disputa del partido.

En esa misiva, la RFEF explica que ni UEFA, ni FIFA son partidarias de esta idea, que el Gobierno español «no lo ve con buenos ojos» y que el sindicato de futbolistas AFE también ha mostrado «una postura contraria».

Aunque la RFEF tenía hasta el 5 de enero como límite para responder a la petición de LaLiga, ha preferido no esperar, quizás para favorecer una negociación sobre el asunto.

Según informó la Cadena Cope esta pasada madrugada, la RFEF había asegurado que «las posibilidades de que se juegue el Girona-Barcelona en Miami son del 0,0%» y que a lo largo del día de hoy enviarían esta carta al presidente de LaLiga, Javier Tebas.

Esta misma carta será enviada a los organismos internacionales del fútbol para poner en conocimiento la posibilidad de que un partido de la Liga española se dispute en Estados Unidos.

Tebas, que recibió la noticia esta pasada noche, aseguró que «eso no son argumentos» al conocer el contenido de la presunta carta. «Eso no son argumentos: la UEFA no se ha manifestado públicamente, la FIFA no tiene potestad y con AFE estamos negociando», dijo en declaraciones a la misma emisora.

El derbi catalán entre culés y gerundenses de la segunda vuelta sería el primer partido del campeonato nacional en celebrase fuera de las fronteras españolas. Una circunstancia que no ha gustado, por ejemplo, al entrenador del Real Madrid, Julen Lopetegui. «Todos los equipos deben jugar en los mismos campos», dijo hace una semana en rueda de prensa.

Quién también se ha manifestado al respecto fue Jordi Alba, uno de los afectados en su condición de jugador del Barça. «Es una decisión que tiene que tomar el club, pero de momento no nos han comunicado nada. Por lo menos, no a mí», dijo el lateral blaugrana.