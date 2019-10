Selección española Moreno: «No sé si en Europa hay una selección tan completa como España» El entrenador nacional defiende las cualidades de su equipo, que puede cerrar la clasificación para la Eurocopa este sábado en Oslo

Seguir Enrique Yunta @Traban Enviado especial a Oslo Actualizado: 11/10/2019 19:24h

Ya sin apenas luz natural, en una tarde lluviosa y que exige chaqueta, Robert Moreno toma la palabra en el Ullevaal Stadion, un recinto moderno que se llenará para el Noruega-España de este sábado. La selección nacional tiene a tiro la clasificación y le basta con ganar, tan fácil la cábala. En otros tiempos, el pase a la Eurocopa supondría la renovación automática del entrenador, pero falta por ver cómo actúa la Federación de Luis Rubiales. «No había pensado ni en ello, ni me han hablado ni quiero que lo hagan. Estoy pensando en los 30 puntos, para mí no aporta ningún valor el que me hablan de ese asunto. Insisto, no hemos hablado ni espero que me hablen próximamente», dijo Moreno, algo más cortante en su discurso esta vez.

A Moreno, en realidad, le interesa la pelota y sacar el máximo rendimiento a su equipo, que lleva pleno de victorias pese a que España, en cierto modo, vive en una regeneración constante. «Tenemos aquí a 23 jugadores de altísimo nivel, cualquiera querría tener el problema que tengo para hacer alineaciones. Podría hacer dos equipos y los dos serían supercompetitivos. Yo estoy muy contento con el grupo que tenemos, no sé si en Europa hay una selección tan completa. No creo que haya un grupo con tantos jugadores en todas las líneas con tan alto nivel».

En ese sentido, mantiene Moreno el mismo discurso y premia al nivel de los jugadores para confeccionar las listas. «Puede ser que sea una España más abierta. El criterio que seguimos es ver lo que hacen los jugadores. Tenemos en cuenta el historial que traen detrás, pero estamos siendo justos. Si uno está a un gran nivel, está en condiciones de venir. La competencia es buena».

Del duelo ante Noruega, muchas preguntas sobre Odegaard, la estrella local. «Ha habido una progresión. Antes él salía por la derecha y ahora sale mediapunta, está dando un gran nivel en la Real Sociedad. La idea que tienen es muy igual, pero ves a los equipos contra otros rivales y cuando juegan contra ti cambia mucho la cosa. Odegaard lo está haciendo muy bien, pero no haría un plan específico con ningún jugador del mundo para parar pararle. Nos preocupa el colectivo, sería injusto centrarse en un futbolista. Lo está haciendo increíble, ha dado un gran salto de calidad, pero esto es un deporte de equipo».

El seleccionador habló, cómo no, de Sergio Ramos, protagonista de la semana porque será el internacional con más partidos vistiendo la camiseta española (168) y porque se ha publicado su interés por estar en los Juegos de Tokio. «Es lo que define a un campeón. No he hablado de este tema, pero sí de muchos otros. Ese afán le define, tiene una motivación más para sumar a su carrera. Cuando has ganado todo, es difícil mantener el nivel. Dudo que baje su nivel, lo ves entrenarse y cuesta imaginarlo. Pero Luis de la Fuente, cuando llegue el momento, tendrá que decidir si se lleva a Sergio a los Juegos».

Para rematar su comparecencia, tema Ansu Fati y su llamada por la sub 21. «Me han informado durante el viaje y me gusta que Ansu Fati esté ahí, es un jugador con el que no podemos obviar que ha roto las barreras de las edades». Tanto que incluso es una opción real con vistas a la Eurocopa del próximo verano. «No hay nada descartable y menos cuando me hablas del próximo verano, ya se sabe cómo va el fútbol. Si empieza a marcar goles y a despuntar, por qué vamos a desperdiciar esa oportunidad. Todos los jugadores son bienvenidos y él, en muy poco tiempo, ha demostrado muchísimas cosas».