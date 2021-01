Rooney cuelga las botas

Introvertido pero explosivo, algo fondón, pecoso y con una calidad extraordinaria, Wayne Rooney, máximo goleador de la historia del Manchester United y de la selección inglesa, responde al perfil de ese jugador único y diferencial que de vez en cuando asoma por las infinitas generaciones de las islas. De los que prefieren el balón en el verde y al pie, el enemigo público número uno del Liverpool y sus aficionados se ha retirado hoy de manera definitiva del fútbol profesional. El delantero, que actualmente desempeñaba la función de entrenador y jugador en el Derby County de la segunda división anglosajona, ya sin minutos en los últimos meses, no volverá a pisar el césped. Abre también el inevitable debate de que posición debe ocupar en el olimpo de Inglaterra, pues el jugador ha sido un icono y con la métrica de la calidad en la mano, en el siglo XXI, pocos ha habido como él. «Para ser honesto, no sé si era un delantero o un enganche. Simplemente disfrutaba al jugar al fútbol», explicaba de él su compañero Gary Neville.

Inglés hasta la médula y peleón hasta el final, Rooney es el último gran jugador de su generación que abandona los terrenos de juego. Sus contemporáneos más destacados como Frank Lampard o Steven Gerard, perfiles más acordes con el típico futbolista inglés, de área a área, ya se encuentran en banquillos de equipos destacados, en el Chelsea y en el Celtic de Glasgow respectivamente. El delantero seguirá como entrenador de su último equipo (ha firmado un contrato hasta el verano de 2023), que actualmente se encuentra en puestos de descenso y que hace una semana fue eliminado de la FA Cup por el Chorley de sexta división, si bien es cierto que el conjunto convive en esta fase de la temporada con un brote de coronavirus. Toca reinventarse.

Rooney nació hace 35 años en la zona más futbolera del país, el noroeste, pues los aficionados de esa región se reparten entre el Liverpool y el Manchester United, los dos equipos más importantes de Inglaterra. Comenzó a jugar en las categorías inferiores de los de Anfield y a los nueve años, a base de goles, llamó la atención de los ojeadores del Everton, el segundo equipo de la ciudad de Liverpool pero que también cuenta con una dilatada historia a sus espaldas. Allí se convirtió en un ídolo y su primer gol en el primer equipo, con 16 años, llegó a asistencia, pelotazo más bien, de Thomas Gravesen. A medida que su prematura calvicie avanzaba, también lo hacían sus registros, tanto que en 2004 el Manchester United de Ferguson pagó 37 millones por él, traspaso récord para la época, pero el mejor equipo quería al mejor jugador.

18 years ago today, Wayne Rooney announced himself to the football world by scoring this goal against Arsenal. He was only 16 at the time 😳



