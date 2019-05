Mercado de fichajes Rummenigge, sobre James: «El Bayern no hace tráfico de seres humanos» El club bávaro debe decidir en las próximos días si ejerce la opción de compra sobre el jugador cedido por el Real Madrid

Una vez finalizada la Bundesliga, James Rodríguez aún no tiene claro su futuro en el Bayern Múnich. El atacante colombiano está cedido por el Real Madrid en el club bávaro, que tiene una opción de compra a cambio de 45 millones de euros para que siga en Alemania. Sin embargo los puntos de vista enfrentados de sus directivos y su técnico alimentan la incertidumbre mientras el Madrid espera para saber si debe reintegrarle u olvidarle definitivamente.

Karlheinz Rummenigge no quiere desprenderse del internacional colombiano mientras que Niko Kovac, el entrenador, respaldado por el presidente del Bayern, Uli Hoeness, preferiría darle salida de su plantilla.

«En las próximas semanas nos sentaremos a analizar la situación y decidiremos como proceder», aseguró el presidente del Consejo Directivo a la cadena sky. «Es explicable que el futbolista esté descontento por no jugar siempre de titular, eso no es lo que quiere. Es una superestrella y quiere jugar siempre. En todo caso, buscaremos una solución en consenso con él, eso es algo que puedo prometer», declaró.

Lo que sí dejó claro Rummenigge es que su club no utilizaría a James Rodríguez para sacar provecho económico ejerciendo la opción de compra y vendiéndolo después a un precio mayor: «Ese no es el estilo del Bayern. No queremos hacer ningún tráfico de seres humanos para ganar nada de esta historia. El Bayern nunca ha hecho eso antes».

La fecha límite de la opción de compra con el Real Madrid es el próximo 30 de junio por lo que el Bayern deberá tomar una decisión definitiva en los próximos días.

De no ejercer la opción de compra el Real Madrid se encontrará con un jugador más en su plantilla pero con muy pocas posibilidades de quedarse, pues el colombiano no es del agrado de Zinedine Zidane, con el que acabó siendo suplente habitual.

La Juventus, uno de los clubes que podrían estar interesados en James, se mantiene a la espera.