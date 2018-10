Sant Andreu- Atlético Sant Andreu, un centenario club barcelonés al que la ex mujer de Dani Alves descendió a Tercera En verano de 2014, la brasileña Dinorah Santa Ana compró el 96 por ciento de las acciones del rival del Atlético en la Copa del Rey y un año después abandonó la entidad

El Atlético de Madrid visita este martes al Sant Andreu en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, un rival que trae buenos recuerdos en el club rojiblanco porque en la temporada de la conquista de la última Liga, la 2013-14, el equipo de Diego Simeone se enfrentó al cuadro barcelonés. Pocos meses después de aquella eliminatoria, se produjo un cambio en la cúpula de la entidad catalana y Dinorah Santa Ana, agente y ex mujer de Dani Alves, tomó el mando de la presidencia. Una aventura que duró una sola temporada porque el equipo descendía a Tercera división y la brasileña abandonaba el proyecto ante la indiferencia, y en algunos casos reproches, de los aficionados.

El Sant Andreu, un histórico con más de cien años de vida (se fundó en 1909), conquistó la Liga de Segunda división B en 2010 y acarició el ascenso a la categoría de plata, en la que militó durante once temporadas repartidas entre la década de los 5o y de los 70 del pasado siglo. Aquel frustrado ascenso supuso una enorme decepción deportiva, pero sobre todo económica, para una entidad que, como muchas otras del fútbol modesto, acabó siendo devorada por su falta de ingresos en la categoría de bronce. Cuatro años después de aquel ilusionante playoff, la situación se volvió insostenible y la deuda se disparó hasta los siete millones de euros. Una multa de 700.000 euros impuesta por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social resultó la puntilla y el actual presidente del Sant Andreu, Manuel Camino, decidió bajarse de una nave a la que se había subido para suceder en el sillón a Joan Gaspar, el que fuera vicepresidente del Barcelona.

Dinorah Santa Ana

Ante la amenaza de la desaparición, la irrupción de la ex mujer de Dani Alves supuso un halo de esperanza. Un asa para sobrevivir a la que agarrarse. La brasileña era la representante del ex defensa del Barça, y de muchos otros futbolistas, y adquirió el 96% de las acciones del club barcelonés. Pese a sus buenas intenciones, nunca terminó de conectar con la afición. Llegó con el reto del ascenso, pero la planificación deportiva fracasó y un año después abandonó la entidad consumando el descenso a Tercera división.

En verano de 2015, Dinorah Santa Ana vendió sus acciones a Manuel Camino, que volvió a convertirse en presidente y hoy verá desde el palco del Narcís Sala, un estadio con capacidad para 6.500 espectadores, el duelo de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid. Un premio para el equipo que se identifica con el espíritu trabajador del barrio al que se represente, aunque el gran objetivo para esta temporada es intentar aquel ascenso que se escapó en 2010.

Sus seguidores se mantienen fieles y recuerdan las épocas más doradas del club, con jugadores como los ex del Barça Ramón Maria Calderé y Martí Filosía, exjugadores del Real Madrid como Pepín y Serena y ex del Espanyol como Tintín Márquez, Manuel Lanzarote o Dani Solsona. No renuncian a más tardes de gloria en categorías superiores.