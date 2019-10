La selección italiana cambia el azul por el verde

La selección italiana de fútbol ha sorprendido este lunes con el anuncio de la que será su próxima equipación. Y es que la nueva camiseta del combinado no será azul, como en los últimos años, sino que será verde. La «squadra azzurra», por tanto, deja atrás uno de sus principales rasgos y opta por el otro color de la bandera nacional.

Hasta ahora, si bien el blanco había sido utilizado en muchas ocasiones para la segunda equipación, el verde no era tan común en las prendas de la selección.

Italy launch their new 'Renaissance' kit to be worn this week against Greece 🇮🇹 pic.twitter.com/GrhuimGJtK