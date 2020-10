Portugal-España «Ha sido Adama en estado puro; con solo un jugador no van a poder pararle» Luis Enrique valoró de forma muy positiva la primera media hora como internacional del extremo del Wolverhampton

Luis Enrique está feliz con casi todo lo que ve de España desde su regreso. Le gustó mucho el empate ante Alemania, aún más la goleada ante Ucrania. Y ni siquiera la falta de pólvora exhibida este miércoles en Lisboa consigue torcerle el gesto: «La primera parte, los primeros 30 minutos han sido excepcionales, con y sin balón, hemos presionado muy bien. En la segunda ha sido más igualada, pero es que es la actual campeona de Europa. Estoy muy contento».

Si acaso, echa en falta más control, que sus jugadores no se aceleren tanto: «A veces no leemos bien el partido. A mí no me gusta que los partidos se vuelvan locos, que entre en una fase de transiciones en las que seguramente somos peores que nuestros rivales. Tenemos mucha posesión, pero me gustaría tener aún más».

España se quedó sin marcar por primera vez desde hace 42 partidos. Que la racha se rompiera justo en este partido a Luis Enrique le pareció "un crimen": "La intensidad es máxima, y a los jugadores da gusto ver cómo trabajan. La gente no se puede ir triste hoy por no haber visto goles. Ha sido divertido".

De las mejores noticias del Jose Alvalade está el debut, por fin, de Adama Traoré, que apenas necesitó media hora para dejar claro que piensa estar mucho tiempo en la selección. Suyas fueron las mejores jugadas de España en ese segundo periodo.« Eso es Adama», dijo Luis Enrique. «Desborde, uno contra uno, dos o tres... Es un especialista. Ha sido Adama en estado puro y es lo que queremos que sea. Con un jugador no van a poder pararle, van a tener que usar dos jugadores».

Como al resto, el seleccionador reconoció que le llamó la atención la juventud de su once inicial, con varios jugadores que apenas pasan la veintena. «Ves el grupo en general y es llamativo. Pero en el campo estaba Busquets rodeando a jugadores de poca experiencia. Yo veo a Sergio y me quedo tranquilo». Curioso que cuando el mediocentro del Barça se fue del partido la capitanía pasó a Rodri, que apenas suma 13 partidos internacionales.

