Así sobrevive Venezuela en la Copa América

Los logros deportivos de «la Vinotinto» son una dosis de alivio a la trágica crisis humanitaria que se vive en Venezuela. Para la mayoría, esos 90 minutos de partido representan una distracción al estrés generado por la falta de agua, luz, comida y medicinas. Sin embargo, la selección venezolana consigue asilarse de la crisis política, económica y social del país, pues cuenta con la ventaja de que el fútbol, a diferencia de otras disciplinas, no depende estrictamente del Estado para mantenerse. «Todos los gastos de logística, hospedaje, traslados y pasajes están cubiertos por la FIFA y la Conmebol», asegura a ABC una fuente de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF).

La misma fuente reconoce que la crisis venezolana ha afectado a sus compromisos internacionales. Por ejemplo, la «Vinotinto» tenía que jugar un amistoso contra Trinidad y Tobago el mes pasado en Caracas, pero los invitados cancelaron el duelo por la situación de tensión que se vive en el país. En cuanto a los patrocinios, no es la primera vez que se quedan sin el apoyo de las marcas. El problema es que los contratos vencieron y las empresas no quisieron renovarlos. En otros casos, la Federación ha demandado a las empresas que consideran que han incumplido sus contratos: «Adidas –explica un portavoz federativo– tenía la obligación de dar una cantidad de piezas de indumentaria y balones y en el desarrollo del contrato no lo hicieron y la FVF tuvo que pagarlas».

En esa tesitura, teniendo que pagar hasta sus camisetas, es como afronta hoy Venezuela su duelo contra Argentina en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, para conseguir el pase a semifinales de la Copa América 2019 que se disputa en Brasil. El desempeño de la «Vinotinto» ha sido una de las grandes sorpresas de esta edición. Poco a poco, se ha ganado el respeto de sus rivales del fútbol sudamericano al ver el trabajo que su técnico, Rafael Dudamel, ha realizado con el combinado venezolano que por segundo año consecutivo supera la fase de grupos.

Se clasificaron para cuartos de final de forma invicta en el Grupo A, junto al anfitrión de esta edición, a quien arrancó un valioso empate. El 0-0 contra Perú y la victoria por 3-1 contra Bolivia los hará enfrentarse ahora a la albiceleste de Lionel Messi.

A pesar de que Venezuela cayó frente a Argentina por 4-1 en los cuartos de final de la pasada Copa América Centenaria 2016 en Estados Unidos, esta vez la «Vinotinto» comparece con mayores garantías de éxito. Y es que la selección argentina no ha podido derrotar a Venezuela en los últimos tres partidos que han jugado: dos empates en la clasificación para el Mundial de Rusia y la apabullante derrota por 3-1 en el amistoso disputado en el Wanda Metropolitano en marzo.

«Argentina no es invencible», dijo Jefferson Savarino, el número 10 de la selección venezolana después del entrenamiento previo al partido de hoy. Por su parte, Argentina tuvo dos partidos complicados y solo el domingo, pudo despejarse de sus inseguridades y ganó 2-0 a Qatar mostrando una mejor cara que la que había enseñado anteriormente en Brasil.

La ventaja de los jugadores venezolanos sobre el resto de sus compatriotas es que casi el 90% de los jugadores están jugando en equipos extranjeros, lo que les permite disfrutar de una calidad de vida muy superior a la media del país. De su seleccionador, Rafael Dudamel, se dice que es un tipo cerrado y que controla la imagen que proyecta la selección. Es constantemente cuestionado por no vivir en Venezuela y tener su residencia en la ciudad colombiana de Cali. Y Dudamel contesta con resultados:«Vinimos a jugar seis partidos, ya llevamos cuatro».