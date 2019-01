Videoarbitraje Soitchkov se ríe de Arbeloa tras la polémica con Crosas El búlgaro, mítico ex del Barça y reconocido antimadridista, apoya a Marc Crosas en su ataque al lateral y se burla de él recordando el apodo con el que le señalan sus críticos

La polémica jugada del Barcelona-Leganés que acabó en gol de Luis Suárez después de que el azulgrana protagonizase un planchazo ante el portero visitante generó mucho ruido, en los medios y en las redes. En Twitter un ex del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, alzó la voz para protestar por lo que parecía una falta evidente y que el VAR no consideró así. Y a su comentario respondió airado otro ex, en su caso del Barça, Marc Crosas, pidiendo «dignidad» al salmantino.

«Nos las prometíamos muy felices con el VAR pero ni por esas. Les da igual. Pasamos de un ‘¿Qué más quieres que te de?’ a ‘Todo ok, José Luis’ y se quedan tan tranquilos, oye», escribió el exlateral del Real Madrid.

Entre las numerosas reacciones al «palo» de Arbeloa al videoarbitraje destacó la del canterano azulgrana ya retirado después de desarrollar casi toda su carrera en México, y famoso por su reconocido independentismo: «Con lo que llegaste a pegar en esa final de Copa del Rey que ganaste gracias a un golazo de CR7, deberías tener prohibido hablar de árbitros y de teorías conspirativas. Ten dignidad. Gracias».

Un reproche que fue muy bien recibido por los aficionados azulgranas y al que hoy ha puesto más pimienta todo un ídolo del club catalán como es el búlgaro Hristo Stoichkov.

El que fuera extremo del Barça acudió también a las redes para aplaudir la respuesta de Crosas y ridiculizar al exjugador madridista. En un pequeño vídeo Stoitchkov da la razón al canterano culé sin nombrar a Arbeloa, aunque alude a él al portar en sus manos un pequeño cono, apodo con el que era señalado el lateral salmantino entre los azulgranas.

«Marc Crosas, tenías razón en que este no sabía nada de fútbol. Pegaba a todo lo que se movía», afirma el búlgaro.