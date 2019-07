Portugal Sorpresa Casillas: se presenta a entrenar con el Oporto El equipo portugués volvió a la actividad, con el portero español de 38 años incluido pese a su reciente infarto

Sorpresa en el Oporto: el equipo debía regresar hoy mismo a los entrenamientos después de las vacaciones y… ahí estaba también Íker Casillas. Los jugadores del histórico equipo del norte de Portugal estaban citados a las 8.30 horas de este lunes 1 de julio en la ciudad deportiva de Olival y las caras de asombro no tardaron en aparecer cuando, a las 8.15 exactamente, se presentó el guardameta español.

Han transcurrido justo dos meses desde que sufrió un infarto de miocardio agudo al término de una sesión similar y lo cierto es que nadie entiende por qué, a sus 38 años, retorna a la actividad. ¿Cuáles son las intenciones del exportero del Real Madrid? ¿Continuar? ¿Qué ha motivado la inusual decisión del club portugués de no iniciar la temporada con las gradas abiertas al público? ¿Por qué a puerta cerrada? ¿Cuál es la razón por la cual el técnico, Sérgio Conceiçao, no alza su voz al respecto? Las incógnitas se acumulan en el Estadio do Dragao, como en un rompecabezas de difícil solución.

Más que nunca, Íker debe vigilar su estado de salud. Mucho más, cuando Sara Carbonero ha comenzado de forma discreta un tratamiento contra el cáncer de ovario que padece.

El caso es que la portería del Oporto se encuentra en situación crítica ya que todavía no se ha fichado a un sustituto con el suficiente nivel para suplir a Casillas. Con todo, nadie entiende cómo es posible que el exídolo madridista no anuncie ya su retirada, en vista de que los médicos le desaconsejan continuar con la práctica del deporte.

Es verdad que le resta una temporada de contrato, pero resulta bastante obvio que no podrá cumplir los términos estipulados después de los problemas cardiovasculares que han salido a la luz.

Se hace más incomprensible, por tanto, la prolongación de la incertidumbre, sobre todo si tenemos en cuenta que el presidente del Oporto, Jorge Pinto da Costa, ya le ofreció cambiar el césped por los despachos para convertirse en una especie de ‘embajador internacional’ del bicampeón de Europa.

Para suplir a Íker, los portugueses llegaron a iniciar negociaciones con Gianluigi Buffon, que a sus 41 años busca equipo una vez rescindido su contrato con el PSG. El mítico exguardameta de la Juventus, todavía en forma, no se plantea retirarse y veía con buenos ojos recalar en Portugal, pues así se garantizaba seguir en el escaparate de la Champions League. Pero, finalmente, parece decantarse por volver a su querida Juventus, donde puede coincidir con Cristiano Ronaldo.