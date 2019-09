Fútbol - Champions League Ter Stegen se reivindica en Alemania El portero del Barcelona para un penalti en pleno debate con Neuer sobre quién debe ser el titular de la selección

Sergi Font Actualizado: 17/09/2019 23:39h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Marc André Ter Stegen fue el jugador más destacado del partido con sus paradas, sobre todo desbaratando un penalti lanzado por Reus. El portero hizo su particular lectura del encuentro. «Creo que han tenido algunas ocasiones muy claras, no estábamos muy organizados. En la segunda parte hubo diez minutos que estábamos más presionados. Al final estoy feliz de salir de aquí con un punto», admitió. El meta se refirió al penalti parado a Reus: «Es difícil estudiarle porque siempre cambia. Ha sido una sensación que tuve y pude pararle. Estoy contento». En este sentido, quiso asegurar que no se reivindicaba en Alemania porque «la gente ya sabe de lo que soy capaz». Hay que recordar un reciente cruce de declaraciones entre el azulgrana y Manuel Neuer ante las palabras de Stegen, sintiéndose decepcionado por no ser el titular de su selección, algo que le recriminó el cancerbero del Bayern de Munich. El portero concluyó refiriéndose al hecho de que aún no hayan sido capaces de ganar fuera de casa esta temporada: «Hemos hecho un partido bastante bueno. Hay aspectos que hay que mejorar. Llevamos un punto que es correcto para los dos equipos».

Ernesto Valverde, más allá de elogiar la figura de Ter Stegen, fue muy autocrítico con el partido que han hecho en Dortmund. El entrenador reconoció las carencias exhibidas. «El resultado es el que es. Hemos sufrido mucho. El domino era alterno pero ellos llegaban con mas peligro y a nosotros nos costaba llegar. Han tenido más ocasiones, el penalti, el tiro al palo... Ha sido un partido complicado y ellos son muy fuertes en casa», admitía el preparador, que ha analizado el encuentro: «Hemos tenido unas cuantas pérdidas y ellos nos han contraatacado rápido y nos lo han puesto complicado. Afortunadamente, Ter Stegen ha estado muy bien. Salvo al final, que hemos tenido una ocasión de Leo, nos ha costado». Y ha añadido que «Marc ha estado muy bien, en la Liga está interviniendo poco». Valverde también se refirió al debut de Messi tras superar su lesión: «Messi está como puede estar un jugador que no ha hecho una pretemporada y solo lleva cinco entrenamientos con el grupo. Bastante ha hecho hoy y más metiéndole sobre la marcha en un encuentro ya lanzado. Necesitamos que los jugadores de delante jueguen juntos y se vayan conociendo. Es un primer paso».

También se pronunció Antoine Griezmann, que no tuvo ninguna ocasión clara de gol. «Ter Stegen ha parado un penalti y ha tenido otras intervenciones importantes. No hemos tirado a puerta y son cosas que hay que mejorar. Debemos trabajar, pero al final un punto es un punto», reconoció el francés, que dio su particular punto de vista sobre las dos cara que presenta el Barcelona, en el Camp Nou y fuera de casa: «Un partido lejos de casa es diferente, la gente presiona más y el rival en su estadio juega con más confianza. Al final nos cuesta tener ocasiones y tirar a puerta. Son cosas a mejorar». Y valoró sus primeros minutos junto a Messi en el que está llamado a ser, junto a Luis Suárez, el tridente de esta temporada: «Obviamente es el segundo mes desde que he llegado, debo acostumbrarme a pillar los movimientos del resto y ellos los míos. Debemos estar juntos en el campo y trabajarlo.