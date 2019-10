Stoichkov se derrumba en televisión por el racismo de su país

Hristo Stoichkov, leyenda del Barcelona, se derrumbó en la televisión mexicana al hablar del racismo que estuvo a punto de suspender el Bulgaria-Inglaterra de esta semana, clasificatorio para la Euro 2020. En el encuentro se lanzaron cánticos racistas contra los jugadores ingleses, y el árbitro tuvo que detener el juego hasta en dos ocasiones. «Hay que hacer algo en el campo y ser más duro. Como en Inglaterra, que estuvo cinco años sin jugar. Que aprendan de una vez estos drogadictos».

Bulgarian legend Hristo Stoichkov visiblly upset at the situation in Sofia.



And I know Bulgaria's most capped player and fellow Villan @StanPetrov19 feels the same.



Never saw an England International cry with embarrassment about our lot, have you?



