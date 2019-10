Suecia-España El Gran Hermano de España La selección trabaja con un sistema de vídeo y audio durante los entrenamientos y partidos para no perderse ni un detalle y corregir situaciones

En el magnífico Friends Arena de Solna, el estadio en el que España puede cerrar hoy su clasificación para la Eurocopa (le basta un punto ante Suecia), el trabajo empieza mucho antes de lo que marca la hora del entrenamiento. Están los chicos del material, que descargan en manga corta pese a que sale un lunes desapacible en la bonita ciudad de Estocolmo (lluvia sin parar y algo de fresco), encargados también de recoger todo cuando finaliza la sesión y los futbolistas ya están de camino al hotel. Están los responsables de comunicación, pendientes de que la sala de prensa esté habilitada, de que funcionen los micrófonos y de que la cámara esté lista para transmitir las comparecencias de Robert Moreno y Saúl, elegidos en la previa para dar voz al vestuario. Y están Pablo Peña y Juanjo González, el primero técnico audiovisual y el segundo técnico analista y que tienen la misión de registrar todo lo que sucede durante la jornada desde una posición concreta del estadio. Montan las cámaras, establecen un sistema de conexión con el césped y no se les escapa ni el más mínimo detalle, los ojos que ven más allá de lo que percibe Robert Moreno a pie de campo.

Avanza el fútbol a un ritmo vertiginoso y cada vez más se beneficia el deporte de las tecnologías, abierto el debate sobre la idoneidad de introducir tantos conceptos al futbolista. Hay ya poco margen a la improvisación y se disparan los recursos para estudiar al enemigo, y es ahí donde entran en escena los analistas, básicos para el día a día del entrenador. Moreno, entregado a estas herramientas, consume horas y horas visualizando imágenes e incluso a veces prefiere esperar y comprobar lo que le dice la televisión antes de emitir una opinión sobre un hecho concreto. «En serio, es que no se ve nada desde abajo», exclamó ayer.

Un ordenador en el césped

El pasado sábado, en Oslo, se produjo una imagen llamativa. Jesús Casas, segundo entrenador de España, estaba sentado en la esquina del banquillo y, a través de un ordenador, seguía las evoluciones del choque. Habitualmente se utilizaba una tableta, pero por primera vez trabajaron con una computadora ya que les permitía tener una pantalla más grande y procesar los datos con mayor rapidez. Además, se ha mejorado la conexión de audio, siendo más nítidos los mensajes que se reciben desde la sala en la que graban los ya presentados operarios de la selección. «Hay una comunicación de audio bidireccional desde la zona de analistas al banquillo y viceversa para comentar cómo puede estar el equipo a nivel organizativo. Se recuerda cuál era el plan de partido y si se están respondiendo a la preguntas a y a las dificultades que ofrece el contrario. Sirve para ver cómo estás y lo que pretende el rival, ver las posibles modificaciones que ha hecho en función de lo estudiado», explican los técnicos consultados por este diario.

La incidencia de los analistas se ha multiplicado en los últimos tiempos. A diferencia de los grandes torneos, en un partido de fase de clasificación la imagen suele ser la de la cámara máster (la de la realización televisiva) ya que la tecnología no permite que se use el plano táctico (la de la cámara propia). En el último Mundial, por ejemplo, los técnicos no podían mandar vídeos y se enviaba una captura de imagen del material que facilitaba la FIFA. Ahí se pueden pintar ciertos detalles: un círculo, una flecha, un espacio... para animar esa imagen y que, con un vistazo rápido, el banquillo se dé cuenta de los espacios a ocupar, de los espacios a explotar, de las marcas que se hacen bien o mal en un saque de esquina... «A nivel de vídeo, la situación es la siguiente. Cuando se juega en un campo propio, hay una conexión directa. Tú estás grabando el partido y mandas directamente la imagen por cable a un equipo y a partir de ahí ellos pueden ver las situaciones del partido con un poco de delay». En la Liga, por ejemplo, se establece a través del Mediacoach, un programa del que la Federación no puede beneficiarse ahora mismo por la guerra que existe entre las dos entidades y que, curiosamente, desarrolló el propio Robert Moreno. ( El caos perturba a Robert Moreno)

Al seleccionador, en su día, le miraban como a un bicho raro cuando se pateó los campos de Cataluña con una cámara y un ordenador. Sostiene Moreno que no tiene nada que ver el fútbol visto desde las alturas y cree fervientemente en todos esos avances sin que haya riesgo de robotizar al futbolista. «Es imposible porque lo juegan personas, que tienen sentimientos y emociones. El fútbol es de los jugadores, que son creatividad, inventiva… Las informaciones que conseguimos del Big Data y otras herramientas son positivas para que la calidad del entrenamiento aumente, para tomar decisiones, para mejorar… Antes se perdía muchísima información, y eso es lo que me motivó para empezar a grabar partidos. No veía nada desde el banquillo, la visión no es la misma, no ves amplitud ni profundidad… Con la tecnología, el fútbol va a avanzar», defendía Moreno en una entrevista con ABC.

Etiquetado con códigos

«Hoy ya se puede ver el partido en el banquillo –relatan los especialistas– con ese retardo o bien se pueden mandar vídeos editados, unas líneas de tiempo en las que desde abajo pueden ver con rapidez diversos aspectos. Llegan desde arriba, del trabajo de los analistas, que están etiquetando con una ventana de códigos bien porque tienen SportsCode o porque tienen Nacsport o cualquier otro programa de edición. Tú etiquetas eventos y esos eventos los defines a tu gusto: si quieres todos los córners en contra, todas las finalizaciones, toda la posesión, todas las acciones por banda derecha... En el banquillo, con un clic, pueden acceder a ese tipo de información».

Desde hace tiempo, en Las Rozas se tiene imágenes de todos los entrenamientos. Se utilizan también drones para tener una perspectiva más amplia y ya hay clubes, como el Hoffenheim o el Leipzig, que gastan enormes pantallas para trabajar en función de las imágenes. El entrenador puede mostrar a los jugadores, en directo, el ejercicio que se acaba de hacer, las correcciones... «Me ayuda mucho», insiste Moreno. El principal contratiempo es la conexión. «El wifi a veces falla en los estadios por todo el barrido que se suele hacer o por la dificultad de conexiones a través de ese método o vía 4G. Lo que no falla es un cable directo desde arriba. Como local, es más sencillo porque tienes la operativa montada».