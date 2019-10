Suecia-España Moreno: «No creo que Busquets esté tan lejos de su mejor versión» El seleccionador sale en defensa del azulgrana, aunque recuerda que ningún futbolista tiene el puesto asegurado

Enrique Yunta Enviado especial a Estocolmo (Suecia) Actualizado: 14/10/2019 19:16h

España persigue un punto en Suecia, que es lo que necesita para asegurarse su pase a la Eurocopa 2020, pero en realidad solo piensa en la victoria, pues tiene su importancia acabar primera de este grupo ya que los seis mejores serán cabezas de serie en el sorteo del torneo del próximo verano. Entre los objetivos, también está mejorar la imagen que se ofreció en Oslo.

«Me satisface más, una vez visto el partido, de lo que vi en el campo, pero no me llena por lo que quiero para esta selección. Debo valorar, por encima del rendimiento de los jugadores, qué hago yo para prepara el partido, Insistimos mucho en atacar ordenados, pero no insistí lo suficiente en presionar», explicó Moreno en la sala de prensa del Friends Arena de Solna. «Tampoco estoy contento del perfil del último cambio, pero no me refiero a los jugadores en sí. Me salió mi espíritu defensivo, y no me gusta. A veces pensamos que con más defensas se defiende mejor, pero si no nos hubiesen empatado hubiéramos dicho que los cambios hubieran sido perfectos».

Moreno, que se gusta cuando habla de fútbol, fue cuestionado en numerosas ocasiones por Sergio Busquets, abierto el debate ahora que el catalán no está en el mejor momento. Ahí, en una de esas, se le escapó un titular: «Insustituible no hay nadie, ya lo dije en su momento. Ni yo lo soy. Es la forma de que todos tengamos la competencia».

Cabe pensar en que Moreno medita utilizar Rodri junto a Busquets, una fórmula que ya aplicó en Oslo. «Me caben los dos, los buenos siempre pueden jugar. Son pivotes, pero Busi a veces ha jugado como interior en el Barça. El otro día, el rival tenía envergadura enorme y decantó la entrada de Rodri. Jugamos 4-3-3, pero es mentira, cuando se mueve el balón no se parece en nada a un 4-3-3. Podemos jugar 4-2-3-1 sin que nadie se dé cuenta».

En definitiva, el debate está en la calle, pero no existe para Moreno. «Es que no tengo la percepción de que esté tan lejos de su mejor versión. Sé que es fuerte en lo que es fuerte. Iniciando el juego y saliendo de presión, dando soluciones y siendo el primero en presión tras pérdidas. Si entramos a pensar en que tiene que ser bueno en desplazamientos largos, nos engañaríamos. Los equipos deben acercarse a la identidad que a él le hacen fuerte. Si nos alejamos de eso, sufrirá, es una cuestión texto».

Todo va en función de España y de exprimir sus virtudes, algo que todavía cuesta. «Queremos posesiones más largas, ser más agresivos en defensa… Si entramos en competición con Noruega o Suecia para luchar balones largos, vamos a perder. Queremos lo otro, pero hay partidos en que por las circunstancias el partido se vuelve caótico. Y ahí, por mucho que quieras entrenar y prever, es difícil. Pero el fútbol es eso, orden y caos, y complejidad».

Después de escabullirse cuando le preguntaron por la sentencia del «procés», dijo que le gustaría que los tres porteros tuvieran presencia en lo que resta de fase de clasificación y confesó que no para de darle vueltas al equipo entre un partido y otro. «Ellos me dan su opinión, vas recibiendo información, le das vueltas a todo… Sí, me cambia bastante».

Repitió mil veces la palabra caos, algo que le perturba en exceso, y valoró a Sergio Ramos, que ha decidido quedarse con el grupo. «Lleva 168 partidos y aporta cosas que no aportan otros. Es un jugador de altísimo nivel, de los mejores centrales del mundo, y no contar con él a priori es una desventaja, pero saldrá otro compañero que lo intentará hacer igual de bien o mejor. El protocolo que seguimos cuando pasa algo así es dejarles que decidan. Le dije que hiciera lo que quisiera y optó por quedarse, Y si alguien quiere irse, para mí no tiene implicación. Es verdad que los compañeros se sienten respaldados, y más por Sergio porque es diferente al resto, pero si se hubiera ido no hubiera pasado nada».