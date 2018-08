Supercopa de Europa | Real Madrid-Atlético Lopetegui y Simeone, el nuevo derbi El entrenador del Real Marid debuta en partido oficial a lo grande: en un derbi y en una final continental

A 82 kilómetros de Helsinki, en el Golfo de Finlandia, la joya medieval del norte de Europa recibe con cariño y hospitalidad a los miles de turistas que la visitan verano tras verano. Tallín, lugar estratégico el pasado siglo en las conquistas bélicas, conserva un estado de salud envidiable. Su casco antiguo, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, es un viaje a la Edad Media en pleno 2018, una delicia para los amantes de la historia y los curiosos de la nostalgia. Una inmersión en un cuento de hadas propia de otro siglo.

Con un recinto amurallado de 2,3 kilómetros de extensión y cerca de cuarenta torres, su sobria arquitectura gótica emerge entre sus estrechas calles de edificios de colores variopintos: desde el rosa pálido hasta el verde, pasando por el gris o el ocre. En este bucólico lugar, destino estrella de los cruceros que recorren el Mar Báltico, se juegan esta noche Real Madrid y Atlético el primer título continental de la temporada 2018-2019.

Será el estreno oficial de Lopetegui como técnico del Real Madrid, cuyo único partido como portero del equipo blanco fue precisamente también ante los colchoneros, en duelo de Liga en 1990 (3-3, empate de Hierro en el minuto 90): «Tenemos mucha ilusión y nos hemos preparado bien. Espero un partido al límite física, táctica y mentalmente que requerirá nuestra mejor versión. Todos conocemos al Atlético y sabemos que nos exigirá al máximo».

Olvidar el pasado

Julen quiere que el equipo se olvide cuanto antes del exitoso pasado, sabedor que la sombra de Zidane puede ser alargada. En su sueldo también va este trabajo psicológico: «Zizou hizo un trabajo extraordinario con éxitos increíbles, pero es el pasado. No vamos a mirar atrás, sino adelante con confianza y con trabajo para consolidarnos en los éxitos».

En el bando rojiblanco, el nuevo proyecto de Simeone, el más ambicioso de todos los que ha dirigido desde que aterrizara en la capital de España en diciembre de 2011, arranca con un viejo objetivo, peligroso de enquistamiento: acabar con el dominio continental del Real Madrid, campeón de todo desde 2016. A nivel nacional, Simeone logró poner fin a dos décadas de puño de hierro madridista, pero en Europa los blancos siguen siendo kryptonita para el Atlético: «No mido este partido desde el lado de malinterpretar los presupuestos. Me guío de la ilusión y no me siento menos que nadie. Más allá de las condiciones, lo importante en la final es la emoción y la ilusión y ahí es donde se puede resolver el partido», explicó el técnico argentino.

Con la llegada de Lopetegui y el adiós de Cristiano, Simeone ve algunos cambios en el equipo blanco, pero no quiso profundizar en el adiós del luso: «Hay una presión importante de la pérdida de pelota y de posicionarse rápida en campo rival. Son características que Lopetegui ya tenía en la selección española. Si les afecta o no que ya no tengan a Ronaldo no es una cuestión que yo deba contestar».

UEFA evoluciona

El partido trae también algunas novedades ya conocidas del Mundial de Rusia. La UEFA no quiere quedarse atrás y evoluciona, permitiendo el cuarto cambio en la prórroga, una iniciativa FIFA que por fin acoge el organismo continental. Los equipos también podrán inscribir hasta doce suplentes, por lo que las convocatorias pasan de 18 a 23 jugadores, como se hace en los torneos oficiales de selecciones.

La UEFA también anunció ayer que modifica la norma sobre el uso de la comunicación electrónica en el área técnica, permitiendo «cualquier forma de comunicación electrónica por parte de los equipos de oficiales si se relacionan directamente con el bienestar o la seguridad del jugador o por razones tácticas o de entrenamiento». Eso si, solo se podrán utilizar «equipos portátiles pequeños y de mano como micrófonos, auriculares, audífonos, smartphones, smartwatchs tabletas o portátiles». De no ser así, la UEFA advierte que el integrante que utilice «un equipo no autorizado o se comporte de manera inapropiada a este respecto será despedido del área técnica».