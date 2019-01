LaLiga Tebas defiende la labor del VAR «Yo podría ver falta de Luis Suárez pero no es jugada de VAR», explica el presidente de LaLiga

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, aseguró este lunes en Valencia que él podría decantarse porque el uruguayo Luis Suárez cometió falta en el segundo gol del Barcelona-Leganés del pasado domingo pero apuntó que no es jugada de VAR.

Tebas, que asistió en Valencia a la gala del deporte 'Yo Soy Noticia', justifica sus palabras en que no se trata de «un error flagrante» y explicó que la polémica se ha «exagerado» desde la jugada del madridista Vinicius ante la Real Sociedad.

«Yo podría ver falta de Luis Suárez, pero no es jugada de VAR. Porque de hecho no hay unanimidad, cuando no hay un criterio unánime no es un error flagrante. El error flagrante es un fuera de juego de un metro, un agarrón que no lo haya podido ver el árbitro, si está dentro o fuera del área. La jugada de ayer solo hay que leer que unos dicen que sí otros que no, ahí tiene que imperar el criterio del árbitro», dijo Tebas.

El presidente de LaLiga defendió la labor del VAR esta temporada, ya que en su opinión «sigue siendo un acierto», y comentó que hace falta que «mucha gente entienda el VAR».

«El VAR es para errores flagrantes y la jugada de Luis Suárez no es un error flagrante. Ahí impera el criterio del árbitro. No es una jugada de VAR para haber cambiado la decisión del árbitro. Lo bueno es que hay muchas jugadas que el VAR corrige», insistió.

Tebas fue preguntado por los cánticos coreados por la afición del Real Madrid en el Santiago Bernabéu el pasado sábado que aludían a la conversación entre Munuera Montero y el VAR segundos después de la polémica jugada en la que el colegiado no vio penalti en un choque entre Vinicius y el portero de la Real Sociedad, Gerónimo Rulli, hace dos jornadas.

«Ya no dicen 'Tebas, vete ya'. La gente se quiere quejar por ese tema. Yo creo que es un tema exagerado por el tema de Vinicius, y cuando le pasa a un grande, estas cosas pasan y ya está. Me imagino que se olvidará cuando el Real Madrid empiece a ganar partidos porque todo va enlazado», dijo Tebas.

«Ahora sólo se habla del VAR, antes solo de Miami, y es lo que hay. Lo dijimos al principio que iba a haber jugadas polémicas y jugadas complicadas de entender, a mí no me sorprende. Cuando perjudica a un grande, desde la jugada de Vinicius se ha extendido un poco la polémica», insistió.

Además, el máximo responsable de LaLiga pasó de puntilla por las quejas del entrenador del Real Valladolid, Sergio González, después de que Jaime Latre le anulara un gol en el partido del pasado domingo ante el Levante.

«Cuando un entrenador se juega los puntos y la tensión que lleva creo que sabe perfectamente que con los árbitros no funciona ese tema de quejarse. No es cuestión de quejarse o no», aseguró.

Por último, Tebas se refirió al recurso presentado por el Levante en el 'caso Chumi': «Si el Levante cree que tiene derecho, está en la obligación de defender sus intereses», finalizó.