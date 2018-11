Polémica Tensión en Ejea de los Caballeros por una respuesta en catalán del técnico del Lleida Periodistas locales protestaron epor la contestación de Gerard Albadalejo al enviado de una radio catalana

La Sociedad Deportiva Ejea y el Lleida Esportiu se enfrentaron este fin de semana en tierras aragonesas en un disputado choque que acabó con un abultado 4-4 en el marcador y con una tensa rueda de prensa en la que a algunos periodistas locales no les gustó que el técnico visitante empleara el catalán para responder a una pregunta.

Concretamente Gerard Albadalejo utilizó el catalán para responder a una pregunta de un enviado de 'Catalunya Ràdio' a Ejea de los Caballeros, lo que provocó las quejas de una periodista local, que amenazó con no hacer ninguna cuestión al entrenador en su comparecencia.

El técnico, asombrado por la polémica, trató de poner sentido común a la discusión que se generó en la sala: «Si me hacen una pregunta en castellano la voy a responder, y si me la hacen en inglés, también, si soy capaz de expresarme. No es un problema de catalanes y españoles».

«Si usted me pregunta en castellano contestaré en castellano, si usted me pregunta en catalán contestaré en catalán», insistió.

El idioma, fuente de conflictos

No es la primera vez que el idioma ha causado problemas en la rueda de prensa de un técnico de un equipo de fútbol. Ya se vieron en situaciones parecidas Raül Agné, del Girona, Mikel Azparren, entrenador del Sant Andreu o, en un caso que fue mucho más mediático, Asier Garitano, que acabó marchándose de la sala.