Ascenso El termómetro marea el playoff de ascenso La Federación Española aplica la modificación del Artículo 214 de su Reglamento y obliga a cambiar el horario de numerosos partidos para evitar golpes de calor

Este fin de semana se disputan los partidos de vuelta del playoff de ascenso desde Segunda B y Tercera división, en los que la Federación Española ha empezado a aplicar ya la modificación de su Reglamento General, en el incluyó un «periodo de protección» horaria para los futbolistas y aficionados, lo que ha provocado el cambio del horario previsto inicialmente para varios encuentros. Una medida del presidente Luis Rubiales para velar por la salud de los deportistas y aficionados que está generando confusión entre las hinchadas y un cambio de planes en los clubes.

Con la modificación en el artículo 214 de su Reglamento, la RFEF estableció que, entre el 20 de mayo y el 15 de septiembre, no se pudieran celebrar partidos de competiciones oficiales de ámbito estatal antes de las 19:30, cuando hubiera una previsión de temperatura superior a 30 grados, para evitar golpes de calor. El pasado fin de semana (25 y 26 de mayo) no hubo que modificar horarios porque el termómetro no se disparó, pero la Federación empezó este miércoles a ordenar cambios en algunos duelos de los duelos de vuelta del playoff de ascenso (1 y 2 de junio) debido al aviso de altas temperaturas. El Náxara-Mutilvera, programado para el sábado a las 18 horas, ha sido movido a las 19.30 horas; el SD Logroñés-Cayón, fijado para las 18.30 horas, se ha retrasado a las 18.30 horas; mientras que el Haro-Zamora, pasa de las 18.00 horas del domingo a las 19.30 horas. Cambios que afectan a tres conjuntos riojanos que juegan como locales. «Es la Federacion Española la que nos ha comunicado que tenemos que jugar a las 19:30 horas», explican a ABC desde uno de los clubes.

🔴 ÚLTIMA HORA | El partido de vuelta de la 1ª ronda de ascenso a 2ª B se disputará el sábado 1 de junio a las 19:30h. ,debido a las altas temperaturas que se esperan y en virtud del artículo 214.10 del reglamento de la RFEF para preservar la salud de los deportistas.#SDLogpic.twitter.com/wHU954XqRa — SD Logroñés (@SDLogrones) 29 de mayo de 2019

El pasado mes de marzo, la Federación aprobó el establecimiento de un «periodo protegido por razones de salud», en el que los encuentros de las competiciones oficiales de ámbito estatal no podrán iniciarse antes de las 19:30 horas. «Solo si la temperatura es igual o superior a 30 grados», aclaran a este periódico desde la RFEF. «Estamos en contacto permanente con los clubes y, por ejemplo, el cambio de esos horarios en La Rioja ha sido una decisión coordinada», aseguran desde la Federación, que este miércoles remitió un comunicado a todos los clubes implicados. «Basándonos en las predicciones del AEMET, la temperatura para el día del partido supera los 30 grados por lo que el horario del partido se debe ajustar a lo establecido por el artículo 214.10 del Reglamento General de la RFEF. Pasamos a introducir en nuestro sistema el horario de las 19:30 horas del domingo día 2 de junio», explica el ente federativo en una de sus comunicaciones.

En otras Comunidades, como Castilla y León, también se notificaron ayer cambios de horarios. Es el caso del duelo entre la Arandina y el Deportivo Aragón, que estaba previsto para el domingo a las 18.00 horas y que ha pasado a las 19.30 horas de ese mismo día. Hora y media de retraso que obligará a ambos clubes a cambiar su planificación para este partido y a los aficionados que ya tenían compradas las entradas a adaptarse al nuevo horario. El Gimnástica Segoviana-Churra también fue modificado.

«Es un lío para clubes modestos como el nuestro porque todos los carteles que hemos hecho para anunciar el partido están rotuladores con el horario antiguo. Además, hay aficionados que se habían programado sus trabajos al horario fijado para poder vivir el playoff y ahora alguno de ellos ya no puede. Conocíamos la nueva norma, pero, cuando miramos las previsiones, la temperatura que se anunciaba era inferior a 30 grados», lamenta a ABC el presidente de uno de los equipos que ha sido rectificado por la RFEF.

La confusión entre los clubes y los aficionados va en aumento. Si hay una Comunidad donde es previsible que pueda subir la temperatura en los próximos días es Andalucía y el domingo está programado el Linares Deportivo-Tenerife para las 19.00 horas. Mirando las previsiones de AEMET, la temperatura puede dispararse en la provincia de Jaén hasta los 36 grados, pero nadie ha comunicado hasta el momento al club de Linarejos un cambio de horario.

🚨Última hora🚨 El partido del sábado se retrasa media hora por la posible incidencia del calor en los jugadores debido a las altas temperaturas. El partido contra el @edmfchurra empezará, por tanto, a las 19.30h — Gimnástica Segoviana (@lagimnastica) 29 de mayo de 2019

🚨 CAMBIO DE HORA 🚨

La RFEF nos ha emitido un comunicado que debido a que la predicción de AEMET para el partido es superior a 30°C, este debe cambiar su hora a las 19.30h.

Por tanto este es el nuevo cartel para el partido del domingo frente a @FAlcobendaSport. pic.twitter.com/yVcSEy5hYA — Lorca Fútbol Club (@LorcaFCSAD) 29 de mayo de 2019

Getafe B | ¡Modificado el horario de la vuelta de la eliminatoria frente al @CDLealtad de este domingo por previsión de altas temperaturas! ☀



El partido se jugará finalmente a las 11h.



¡Os esperamos a todos en la Ciudad Deportiva! 💪#VamosGetahttps://t.co/eTwHoI0Cgcpic.twitter.com/jsYhJJHH5y — Getafe C.F. (@GetafeCF) 29 de mayo de 2019

ATENCION ATENCION📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢



En aplicación del articulo 214.10 del reglamento general de la @rfef (protección contra el calor) el partido del domingo día 2 de junio contra el @ZCFoficial se jugará a las 19:30 horas — Haro Deportivo (@HaroDeportivo) 29 de mayo de 2019