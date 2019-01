El testimonio de Michael Robinson sobre su enfermedad El exfutbolista desvela que se ha puesto en manos de la sanidad pública para afrontar su cáncer, después de que en una clínica privada le propusieran un tratamiento que vale 14.000 euros al mes

S. D.

Enorme conmoción ha provocado la noticia del cáncer que sufre Michael Robinson. No solo por su edad, 60 años, y por tratarse de un personaje muy mediático y muy querido. También por los miles de españoles que cada año descubren que tienen cáncer y se ven reflejados en la historia del exfutbolista de Osasuna. «Pensaba que era una pesadilla, pensaba que era una pesadilla. Estuve anestesiado un par de días», ha asegurado Robinson este lunes en el programa «Espejo Público», de Antena 3.

En su primera entrevista televisiva, el comentarista desveló cómo se enteró de la enfermedad: «Descubrí un bulto en mi axila en agosto, que iba creciendo día a día. Me dijeron que no tiene cura. Un médico en una clínica privada me dijo que sí se puede controlar con un tratamiento que cuesta 14.000 euros al mes. Mi mujer me dijo "¿Cómo lo pagaremos?"», aseguró Robinson, quien añadió que un segundo facultativo, ya en la Sanidad Pública, le dio la solución: un tratamiento de inmunoterapia con un 37 por ciento de curación.

Sin efectos secundarios

«Ya me he sometido a dos sesiones de quimioterapia y no he sufrido efectos secundarios. Estoy aprendiendo mucho de mí», prosiguió el exfutbolista. «No tengo miedo alguno a la muerte. Lo que sí me produce una enorme tristeza es despedirme de mi familia antes de que haya terminado el partido. Aunque creo que soy el tipo con más suerte que conozco».

El comentarista deportivo es optimista: «No me pasa por la cabeza que yo vaya a morir. Igual dentro de poco podría encontrarme peor, pero lo dudo. No creo que lo vaya a pasar mucho peor. La inmunoterapia no me está haciendo sentir mal», dijo Robinson, quien aseguró que se siente bien y que incluso ha engordado en este tiempo. «Me gustaría vivir al lado del mar. He decidido vivir como yo quiero», dice sobre su futuro inmediato.

Agradecido por los apoyos recibidos: «He recibido un montón de cariño y me gustaría dar las gracias a la gente por sus mensajes. Estoy muy agradecido, hay mensajes que me han hecho llorar de emoción», ha concluido.