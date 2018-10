Tribunales Un exempleado de la Fundación Messi denuncia al futbolista por evasión fiscal Un juez de Buenos Aires cita a declarar al denunciante, que ha entregado documentos publicados por ABC

Un exempleado de la Fundación Messi ha denunciado al futbolista, a su padre, Jorge Horacio Messi, y a su hermano Rodrigo, entre otros, por evasión fiscal a través de la ONG. La denuncia la está tramitando el Juzgado Nacional en lo Penal Económico número 8, ubicado en Buenos Aires. Su titular, el juez Gustavo Meirovich, ha tomado como primera medida citar a declarar al denunciante a finales del presente mes de octubre, para que se ratifique (ABC publicará su identidad tras la declaración, ya que ha manifestado su deseo de evitar presiones hasta esa fecha).

La denuncia sostiene que «la realidad y única verdad es que desde el nacimiento de la Fundación hasta la fecha, se invirtió y se invierte un dinero menor en acciones sociales, a lo que efectivamente se muestra en la web institucional, las redes sociales y los medios de comunicación». El extrabajador añade que «se realizaron y realizan alianzas sociales, donde empresas ponen su dinero en la Fundación y luego se dibuja fiscalmente como que lo invierte la Fundación», pero buena parte de ese dinero termina en empresas del futbolista y en cuentas en distintos países, como desveló ABC. De hecho, junto con la denuncia se han aportado informaciones y documentos publicados por este diario en el que figura el presunto fraude.

El denunciante, que trabajó varios años para la ONG del futbolista, sostiene que «siempre quisieron tener separadas las cuentas entre España y Argentina, además de contar con más de una cuenta en diferentes países, y que no están declaradas ni en España ni en Argentina». La denuncia añade, como desveló ABC, que «nunca se presentó ni una memoria ni un balance en nuestro país (Argentina), lo cual está demostrado por la Inspección General de Justicia de Rosario y Santa Fe».

La denuncia la ha presentado el conocido penalista argentino Miguel Ángel Pierri, que ha atendido telefónicamente a ABC: «Nuestro cliente denuncia que hubo eventos y otras actividades de la Fundación Leo Messi que generaron unos emolumentos, una recaudación, que no ha sido destinada a los fines fundacionales».

Por su parte, el letrado Pedro Fontanetto, colaborador de Pierri, explica que «se esconden publicidades de Messi a través de donaciones a la fundación, que tiene exención de impuestos». «Así utilizan la fundación para no tributar lo que a Messi le correspondería si el contrato estuviera a su nombre», concluye, en línea con lo revelado por ABC.

El denunciante ha acreditado con documentos sus vínculos con la fundación y ha relatado al juez cómo fue descubriendo que las cuentas no cuadraban: «Se comenzó a dar cuenta de que Jorge Messi los quería solo para que le sumaran material social a la web, al Facebook, y así “dibujar” acciones sociales de poco relieve como “grandes avances”, para justificar la misión social de la Fundación cuando en realidad el dinero que se tiene que invertir no se hace, y es desviado a cuentas ocultas en diferentes países».

La denuncia también destaca que «en España la Fundación inició sus actividades en el 2007, pero no se registró legalmente en el correspondiente Registro de Fundaciones hasta el 6/6/2013, unas semanas antes que se haga público el tema fiscal con la Hacienda española por el cual fueron sentenciados». De esta forma, la Fundación Privada Leo Messi «operó durante seis años sin tener la personería jurídica correspondiente para tener los beneficios fiscales que las fundaciones poseen, por lo que según las investigaciones tuvieron exenciones fiscales que no les correspondían». El denunciante asevera que «consta claramente que hay cantidad de ingresos que ha tenido la Fundación, y se han hecho públicos en la prensa mundial, que no figuran declarados en las memorias y balances de España como corresponde, y que de seguro, ocurre de la misma manera en nuestro país», donde nunca se presentaron cuentas.