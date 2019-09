La Liga El Valencia, a punto de despedir a Marcelino Según informa la Cope, Peter Lim ya ha tomado la decisión. Albert Celades será el sustituto

Actualizado: 11/09/2019 13:42h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Marcelino García Toral está a un paso de la destitución en el Valencia, según adelanta la Cadena Cope. Peter Lim, máximo accionista del club, ya tiene tomada la decisión, y así se la traslado a Anil Murthy, su hombre de confianza en la directiva, en la reunión que ambos han mantenido en Singapur. Murthy está de regreso, y se espera que en las próximas horas se haga oficial la salida del técnico asturiano.

Albert Celades, a quien se espera esta misma tarde en las instalaciones de Paterna, será el sustituto de Marcelino. Celades vuelve a los banquillos después de su última experiencia como ayudante de Julen Lopetegui en el Real Madrid. Antes, Celades entrenó a la selecciones españolas sub 21, sub 17 y sub 16.

Durante el mes de agosto la tensión entre Peter Lim y el dúo Mateo Alemany-Marcelino creció hasta casi la rotura total por culpa de la planificación de la plantilla. Tras dos intensas reuniones parecía que las aguas habían vuelto a su cauce, pero la destitución de Marcelino amenaza con fracturar de nuevo al valencianismo.

El equipo valenciano ha iniciado la temporada como campeón de la Copa del Rey y clasificado por segunda campaña consecutiva para disputar la Liga de Campeones.

El Valencia debe afrontar dos compromisos de entidad en los próximos seis días ya que el sábado visita al Barcelona en el Camp Nou el martes hará lo propio en la primera competición europea contra el Chelsea en Londres.