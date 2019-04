Fútbol Valverde sale en defensa de Coutinho «Es verdad que hizo un gesto pero no me pareció nada especial ni una falta de respeto para nadie», asegura el técnico

El Barcelona puede dar un paso de gigante este sábado si vence a la Real Sociedad en el Camp Nou, aunque la actualidad azulgrana está marcada por la próxima eliminatoria de la Liga de Campeones ante el Liverpool y el grosero gesto de Coutinho a la grada tras anotar su gol frente al Manchester United. Precisamente, Ernesto Valverde salió en defensa del brasileño antes del entrenamiento vespertino del equipo. « No he hablado con él, es verdad que hizo un gesto pero no me pareció nada especial ni una falta de respeto para nadie. Le damos mucho bombo a cosas un poco anecdótico. Es cierto que igual ha sufrido críticas porque este es un club exigente, pero me quedo con que hizo un gran partido y un gran gol», apuntó el técnico, al que o le gusta el ruido que rodea a su equipo. «Los jugadores se alimentan de sensaciones, como todo el mundo. Cuando aciertan, hacen ocasiones, buenos partidos, eso es exponencial y tiene un punto de confianza que antes no tiene. Y las críticas, esto es el fútbol. Críticas continuas, alabanzas continuas, y hay que afrontarlas. Y con Coutinho es igual, pasa lo mismo», añadió.

Valverde también ha aprovechado su comparecencia para dejar claro que no rotará al equipo ante la importancia del partido. Parecen descartados tantos cambios como los que hizo en Huesca. «A ver cómo respondo a esta pregunta... Será una alineación para ganar, para ganar de verdad», apuntó. Y se refirió a la Real Sociedad: «Ganar mañana para nosotros significa mucho, venimos de un partido de Champions espectacular pero este es un partido muy importante para ser campeones y seguir con ese impulso logrado ante el United». Precisamente, las distracciones que provoca la Champions suelen ser peligrosas en Liga, aunque Valverde no se siente preocupado: «No, ahora no es noviembre o febrero, que cuando llega un partido de Champions y los focos con él, al siguiente puedes bajar. Ahora nos jugamos la Liga y todo el mundo lo sabe». Se tomó con humos la pregunta sobre si está sorprendido por poder ser campeón a cuatro partidos del final de Liga, en Vitoria: «Me encantaría estar sorprendido el martes, pero el Atlético es un gran competidor y lo va a ser hasta el final. Lo que debemos hacer es ganar mañana y ojalá llegue ese momento en que digamos que ganando somos campeones. Pero ese momento aún no ha llegado».

Salió a colación el triplete. Con el equipo en la final de Copa, en semifinales de Champions y una ventaja considerable en Liga, parece factible. «Vienen los partidos tan rápido que no te da tiempo a sentir mucho, ni el vértigo. Tenemos la ilusión de continuar, los equipos nos alimentamos de las victorias. Cuando esto empezó en julio soñábamos con estar en esta situación y ahora debemos afrontarla», asegura y recuerda la dificultad de ganar los tres grandes títulos en un mismo año: «Vamos a jugar una final de Copa con el Valencia, que está muy bien. Y ahora estamos en semifinales de Champions y hay que llegar a la final. Ha habido dos veces en la historia del club que se ha ganado el triplete, no se han ganado 57. Si se gana estará muy bien, pero a ver si ganamos mañana». Valverde acabó su rueda de prensa reconociendo que el mejor entrenador «para mí sin duda es Pep, independientemente de que haya sido eliminado» y haciendo una valoración del Liverpool, próximo rival en Europa: « Rival potentísimo, con una gran delantera, ya llegaron a la final el año pasado, ahora están en semis y peleando también por la Premier. Partido muy atractivo para ellos, para nosotros, para el público en general. Será muy difícil porque esta la final en el horizonte. Dicho esto, queda mucho para el Liverpool, diez días, y ahora nos vienen partidos muy importantes de Liga».