The best Así votaron las estrellas en los premios The Best

Actualizado: 24/09/2019 10:28h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico * La FIFA ha dado a conocer las votaciones de los capitanes y seleccionadores para la elección del premio The Best al mejor jugador de la pasada temporada, que recayó en el barcelonista Leo Messi, unos resultados que han desvelado que el seleccionador español, Robert Moreno, se inclinó por el delantero argentino, por delante del delantero madridista Eden Hazard y del centrocampista del Barcelona Frenkie de Jong, mientras que el capitán de la selección española, Sergio Ramos, votó por Hazard, Cristiano Ronaldo y el egipcio Mohamed Salah. [Repasa todas las votaciones al premio The Best 2019] Así, el entrenador catalán otorgó cinco puntos a Messi, tres al belga y uno a De Jong. Por su parte, Ramos apostó por su compañero de equipo, por delante del exjugador blanco Cristiano Ronaldo, ahora en la Juventus, y del delantero del Liverpool Salah. Mientras, el capitán argentino Leo Messi dio la máxima puntuación a Sadio Mané, tres puntos a Cristiano y uno a su compañero De Jong. Sin embargo, Cristiano Ronaldo, capitán de Portugal, no otorgó ningún punto a Messi, y se decantó por su ahora compañero en la Juve Matthijs de Ligt, por delante de Frenkie de Jong y Kylian Mbappé. Temas FIFA

Lionel Andrés Messi

Cristiano Ronaldo

Sergio Ramos

The best

Eden Hazard

Robert Moreno