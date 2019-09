Fútbol Xavi Hernández: «Qatar no es una democracia, pero funciona mejor que España»

Xavi Hernández, actual entrenador del Al Sadd qatarí y exjugador del Barça y de la selección española, ha concedido una larga entrevista en el diario Ara en el que ha vuelto a criticar a las instituciones españolas por su gestión de la situación en Cataluña, y ha asegurado que Qatar funciona mejor que España pese a no ser «una democracia»: «No vivo en un país democrático, pero creo que el sistema de aquí funciona mejor que el de allí».

Pese a reconocer que vive en un país donde los derechos humanos no están garantizados, Xavi ensalza el modo de vida qatarí: «Aquí, sin embargo, hay muchas ventajas. La tranquilidad, la seguridad... No tenemos llave de casa, dejas el coche en marcha... Núria (su mujer) incluso me dice que si podemos seguir aquí también será mejor para nuestros hijos. Ambos han nacido aquí. En Qatar la gente es feliz. Aquí estoy muy bien. Me gusta el país y mi familia está bien. Tengo un año de contrato como técnico y luego como embajador hasta 2022 para el Mundial».

Sobre la situación en Cataluña, Xavi defendió su derecho a expresarse: «Entiendo que el jugador quiera estar más pendiente del fútbol, pero hay gente que se ha mojado. Yo lo he hecho a favor del derecho a decidir. En un estado democrático, como se supone que es España, la gente tiene derecho a decidir. ¿Por qué no dejan hacerlo? Y no digo si soy independentista o no. Lo que digo es que es una injusticia que haya presos políticos».

Sobre las próximas elecciones, las cuartas en cuatro años, Xavi dijo que acudirá a las urnas: «Tendré que votar, claro. Quiero lo mejor para mi futuro y el de mis hijos. Y lamentablemente veo que España no funciona de la mejor manera. Veo mucha injusticia en España».

Y habló también sobre la sentencia a los líderes independentistas que llevaron a la proclamación de la república: «Espero lo peor. Por lo que me cuentan amigos que tengo en la política, en ERC, espero una sentencia fuerte».