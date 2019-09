El Alma Sport Innovation Center, el reto de Cala El proyecto emprendedor del futbolista del Cádiz C. F. ya supera los dos millones de euros de inverisón y acoge a 300 niños en un centro deportivo que no pasa de crecer en Lebrija

El centro deportivo ALMA Sport Innovation Center está experimentado un gran crecimiento desde que fuera inaugurado a comienzos de 2017. El propio Juan Torres Ruiz ‘Cala’, propietario del centro, relata a ABC de Sevilla el crecimiento que ha ido experimentando su proyecto. «Yo tenía el sueño de crear mi propio complejo deportivo. Me formé cuando estaba en el Getafe e hice un Máster de gestión y dirección de empresas. El proyecto de fin de Máster fue el complejo deportivo. Cuando vi que había viabilidad y una vez dentro, una cosa me ha llevado a la otra. He ido mejorando las infraestructuras del complejo constantemente: cubrir las pistas de pádel, una cafetería, gimnasios, aulas formativas... mi objetivo es hacer un club multidisciplinar. Que el niño llegue a las 16, haga deporte, se duche, se vaya al aula formativa, dé clases de inglés o refuerzo académico y esté tres o cuatro horas en el centro mientras los padres pueden hacer deporte, o estén recibiendo una sesión de fisioterapia. Estamos viendo que cuantas más modalidades metemos, más se retroalimentan entre ellas», comentaba el central lebrijano.

El exfutbolista del Sevilla F.C. comentaba todas las mejoras que han llevado a cabo en el complejo deportivo. «Compramos un centro deportivo que estaba a punto de desaparecer debido a que era una concesión del Ayuntamiento de Lebrija y que tenía sólo cinco pistas de pádel y dos pistas de fútbol sala. Tras comprarlo, decidimos hacer un club deportivo en el que residiera el equipo de fútbol, creamos una escuela de pádel, y en el que prestásemos servicios de fisioterapia, consultas médicas, etc. Lo primero que hicimos fue ampliar el campo de fútbol (de sala a 7), quitamos una pista de pádel y la convertimos en una de padbol (una nueva modalidad en la que se juega al pádel con los pies y de la que Cala tiene la exclusividad de la zona), metimos aulas formativas, una cafetería, etc. Cuando empezamos teníamos dos equipos federados de fútbol. En la actualidad tenemos once equipos federados de fútbol, o lo que es lo mismo, 150 chicos compitiendo y 50 en la escuela. Otra de las grandes novedades de esta temporada es que hemos creado un equipo cadete femenino. En la escuela de pádel hay 80 niños compitiendo a nivel provincial. Ahora ya estamos haciendo las obras del nuevo gimnasio, que vamos a abrirlo en enero de 2020.

En cuanto esté finalizado el gimnasio, tenemos el proyecto de hacer tres campos de fútbol 11 de césped natural. Todo va a conllevar una inversión de tres millones de euros», comentaba el futbolista antes de volver a expresar su disconformidad con el actual reparto de subvenciones en su localidad natal. «La inversión actual es de dos millones de euros y calculamos que la final puede llegar hasta a ser de tres. Eso lo hemos realizado, hasta el momento, sin subvención ninguna. Tampoco he recibido ninguna ayuda del propio Ayuntamiento de Lebrija, cosa que no entiendo. Actualmente tenemos más equipos federados que uno de los otros dos clubes de nuestra localidad, y estamos muy cerca de alcanzar al otro... y no tenemos las mismas subvenciones que ellos. De hecho, no tenemos ninguna. Pensamos que lo más justo es que se repartiese una subvención según el número de equipos inscritos. Sólo recibimos una ayuda de la Junta de Andalucía por inversión en mejoras de instalaciones deportivas y desarrollo tecnológico. Esperamos recibir alguna ayuda este curso, ya que pensamos que es lo justo.", finalizaba el defensor del Cádiz.