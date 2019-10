El Castilleja C. F. celebra 90 años en su mejor momento El club alixeño, que celebró ser nonagenario con una exposición, vio ayer como su primer equipo accedía al liderato y el juvenil División de Honor se alejaba del descenso con una goleada (3-0)

El pasado viernes tuvo lugar en la Casa de la Cultura de Castilleja de la Cuesta la inauguración de la exposición por el 90 aniversario del Castilleja C. F. con diferentes autoridades tanto locales, con Carmen Herrera Coronil, alcaldesa de la localidad; como provinciales, con Fernando Rodríguez Villalobos, como presidente de la Diputación Provincial de Sevilla. También hubo representación de las dos hermandades de Castilleja, Ernesto Sanguino, en representación del Real Betis, etc. Además de los 40 socios más antiguos de la entidad, que disfrutaron del acto de inauguración de la exposición, que fue todo un éxito y muy emotivo. Dicha muestra, que permanecerá abierta hasta el próximo 31 de octubre, es un homenaje a la historia y la trayectoria del Castilleja C. F. y todos sus abonados. En ella se pueden contemplar los mejores trofeos del club, fotos antiguas que rememoran los grandes equipos y jugadores que han pasado por el equipo castillejano, etc.

El propio presidente de la entidad alixeña, Ginés López Cirera, fue quien tras unas palabras de agradecimiento presentó la exposición que tantos y tan buenos recuerdos traerá a los socios y simpatizantes del club. El máximo dirigente del Castilleja C. F. atendió a ABC de Sevilla para congratularse por el buen momento que atraviesa el club en la temporada en la que cumple 90 años de historia. «Desde que nos planteamos llevar a cabo varios actos para conmemorar el 90 aniversario, tanto nuestros socios, como los medios se han volcado con nosotros. Desde que jugamos un amistoso contra la selección andaluza sénior el pasado mes de junio dimos el pistoletazo de salida hasta que entreguemos una insignia con el logo del 90 aniversario a nuestros socios más antiguos a final de mes, estamos celebrando que somos una entidad nonagenaria, que tal y como está actualmente el fútbol en nuestro país, creo que es algo muy destacable», reconocía el presidente del Castilleja C. F., Ginés López Cirera.

Además, el primer equipo del conjunto castillejano, dirigido por Alejandro Ceballos, se aupó ayer a lo más alto de la tabla en División de Honor sénior tras vencer a domicilio al Ciudad Jardín por cero goles a dos. «Estamos atravesando un gran momento y eso es fruto de hacer las cosas bien , tanto con el equipo sénior, como en la cantera, en la que tenemos al juvenil compitiendo en División de Honor, la máxima categoría, con auténticos transatlánticos del fútbol nacional. Sobre todo, de lo decisivo que son esos equipos en las áreas, que es donde son más determinantes. Además, tienen mucha experiencia en esta categoría y eso se nota, pero bueno, ayer pudimos golear al Dos Hermanas San Andrés y cogimos algo de aire. Si consiguiésemos la permanencia, sería para estar muy orgullososos de los chicos y de Pablo Galán. Por otra parte, el sénior se colocó ayer líder tras un gran partido. Creo que tenemos un equipo muy serio. Tenemos que lograr asentarnos en los puestos altos de la clasificación y estar al final de la competición arriba. Me parece una categoría complicadísima. Todos los equipos están muy igualados y tienen un nivel parecido. Es muy difícil ganar cualquier partido y por eso damos más mérito todavía a lo que está haciendo Alejandro Ceballos», afirmaba el máximo dirigente del Castilleja C. F.

Nuevo himno

Durante el acto de inauguración de la exposición celebrado el pasado viernes, también tuvo lugar la presentación del nuevo Himno del Castilleja C. F, a cargo de Manuel Paradas, cantante profesional que ha compuesto el emotivo nuevo himno de la entidad. «En mi pueblo una bandera, un escudo, un sentimiento; un corazón que late fuerte y al ritmo de esta canción. Es la historia de nuestros padres, legado de los abuelos, es la obra de una vida jugando con un balón», dice la primera estrofa de un himno que ya se aprenden y cantan todos los seguidores del Castilleja C. F.