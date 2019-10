El Ciudad Jardín celebra 80 años de fútbol en Sevilla El equipo sevillano festejó el sábado su aniversario con actuaciones en directo en un día de convivencia en el que hicieron partícipes a todos los vecinos del barrio

En el fútbol actual, y más en el provincial, no hay muchos clubes que puedan presumir de cumplir 80 años como hizo el pasado sábado el Ciudad Jardín. El equipo sevillano festejó con un evento en el que hubo actuaciones en directo y un ambigú en el que intentaron hacer partícipe no sólo a los socios del club, sino a todo el barrio. Una celebración con caracter social, como todas las que intentan hacer desde la entidad jardinera desde hace varios años, como recogidas de alimentos para Cáritas, un concurso de ‘pataditas’ en el que el propio club dona dinero a una fundación según el número de toques que dé el vencedor de dicho campeonato, convivencias con exjugadores y veteranos, entrenamientos solidarios con fundaciones de disminuidos, tómbolas solidarias para comprar juguetes para niños de familias con dificultades, etc.

El vicepresidente primero, Daniel Sigüenza, lo describe así. «La celebración ha sido algo atípica, ya que hemos buscado que, además de ser una fecha conmemorativa del 80 aniversario, salirnos un poco del fútbol e intentar hacer partícipes a cuantos más vecinos del barrio, mejor. Este club sobrevive gracias a ellos y tenían que ser los que disfrutasen de un inmejorable día de convivencia. A nosotros nos da mucha vida poder colaborar para que, por ejemplo, los niños del barrio tengan juguetes en Navidad. Queríamos que fuera un acto de hermanamiento con el barrio y la verdad es que tuvo una gran acogida. También tenemos que agradecerle a muchas entidades y patrocinadores que nos acompañasen y nos ayudasen en todo lo que han podido», afirmaba.

El equipo, que regresó el pasado verano a la Tercera Andaluza tras descender, consiguió su primera victoria de la temporada coincidiendo con el 80 aniversario de la fundación del club. «Este club tiene dos objetivos principales: en lo deportivo no entramos porque para eso están los técnicos, y en el social ya se lo he explicado, buscamos acercar el fútbol a todos los vecinos del barrio. En lo deportivo, lo único que le puedo decir es que somos muy escrupulosos a la hora de elegir a nuestros técnicos. Nos gusta un tipo de entrenador que sea serio, comprometido y que transmita los valores que intentamos mostrar desde que llegamos al club. A todos nos gusta ganar y competir, pero siempre puede haber alguien mejor que tú y hay que respetar a rivales, árbitros y a la entidad. Siempre digo que cuando un equipo empieza la temporada con 25 fichas y acaba la campaña con esas mismas 25 fichas y todo el mundo yendo a entrenar, es que se ha hecho una gran temporada, independientemente del resultado deportivo que se obtenga, porque además creo que es algo que va de la mano. Estamos muy contentos con el cuerpo técnico que tenemos actualmente porque pensamos que cumple todos los requisitos que queremos. No nos obsesionan los resultados», reconocía Daniel Sigüenza, vicepresidente primero del Ciudad Jardín.

El 80 aniversario, talismán

El propio técnico del club, Jesús Pontivero, que ha desembarcado este verano en la entidad, muestra su alegría por haberse animado a dirigir el equipo sénior. «Estoy encantado en el club. Cuando recibí la llamada de Daniel Sigüenza, que es amigo personal y excompañero de trabajo, no tuve más remedio que aceptar el cargo. Además, este año me he prejubilado y creo que me viene muy bien para tener el cuerpo y la mente activos. A pesar de que los resultados no se habían dado hasta ayer, estoy muy feliz por el gran grupo humano que hemos formado. Creo que esa es la base de todos los éxitos. Un grupo de jóvenes chicos muy comprometidos», finalizaba el técnico, Jesús Pontivero.