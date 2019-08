Fútbol El CD Gerena, o cómo empezar con buen pie sin tener zapatos Trece jugadores, cinco entrenamientos y un portero suplente jugando de defensa: Así fue la receta mágica del equipo sevillano para ganar en Conil

Hace una semana, el CD Gerena no sabía si iba a jugar en Tercera división este año. Hace cinco días, no tenía ni las fichas federativas tramitadas. Por no tener, hace ocho días no tenía ni entrenador. Todo era incertidumbre para el municipio del Corredor de la Plata, que no veía la hora de disfrutar del estreno liguero del club gerenero en el estadio José Antonio Pérez Ureba de Conil un domingo del que hace sólo tres días y al que le faltó sólo unas horas para que no pudiera disputarse.

El pasado viernes fue un día complicado en Gerena. Era el último día para tramitar las fichas, y hasta última hora de la tarde no pudieron confirmar su inscripción en el campeonato por problemas burocráticos. Tras estar reunidos en la RFAF durante más de cuatro horas, el club gerenense logró su objetivo: el CD Gerena competiría el domingo en Conil con trece jugadores, un entrenador de una semana y la ilusión intacta.

En el fútbol, el que cree saber algo es que no ha comprendido nada. Si no, que se lo digan a los jugadores del Conil CF, que llevan entrenando desde el 14 de julio para medirse, en su estreno, ante un CD Gerena que se entrenó cinco veces -algunos futbolistas sólo pudieron acudir a ejercitarse un día- en un envite en el que los sevillanos contaban con un sólo cambio. Una sustitución, además del portero suplente, es lo que tenía el equipo en el banquillo de un partido de Tercera división, para afrontar una nueva edición de la competición nacional.

El meta suplente, de defensa

Por si este estreno careciera de particularidad, ahí estaba Jesús Vaca, portero suplente y único futbolista que quedaba por salir al césped con el escudo del CD Gerena, para jugar como defensa tras la lesión de Santos.

En el partido, el equipo de Diego Román aún no sabe cómo lo hizo. O sí. El CD Gerena aguantó las embestidas del equipo gaditano hasta que, en los diez últimos minutos, Palacios, primero, y Miguel Fernández, después, silenciarían Conil dando la gran sorpresa.

El entrenador atiende a ABC de Sevilla y aún no sale de su asombro: «Me han pasado muchas cosas en 30 años como entrenador, pero esto no me había ocurrido nunca», admite el gerenero, que cumple de esta forma su segunda etapa con el club sevillano tras firmar esta flamante victoria por 0-2.

Entre la emoción y el orgullo, Román reconoce que la planificación deportiva no fue la deseada por nadie: «Si hubiéramos perdido no hubiera pasado nada. Los futbolistas lo dieron todo. Parecía que llevábamos dos meses entrenando. Fue digna de vivir la experiencia. Muy gratificante por los técnicos y por los futbolistas».

Diego Román cuenta cómo sus jugadores han trabajado duramente en ese corto espacio de tiempo, y señala que el equipo entrenó el jueves, un día antes de la fecha tope de la inscripción, sin saber si jugaría finalmente: «Es la grandeza del fútbol. Once contra once. Eso le manifestaba yo a los jugadores en la previa. Sabíamos que había dificultad para confeccionar una alineación, y al final lo que manda es la pelota. Trabajamos muchísimo en esos días para conseguirlo y creíamos que podíamos hacerlo», afirma.

El preparador recapitula alguno de los problemas que tuvo que afrontar la entidad para inscribirse: «Nos equivocamos en mi contrato, un futbolista no había dado la foto y tuve que buscar una que encontré en internet... Fue brutal, pero al final lo conseguimos». El máximo responsable del vestuario del Gerena sabe que esto sólo son tres puntos: «Ahora tenemos que seguir. Del jueves que teníamos -3, ahora tenemos +3. Tenemos que confeccionar una plantilla de 20-22 jugadores y ahora tenemos trece. Irán cayendo algunos fichajes. El año será difícil».

Ninguno de los 7.500 habitantes de Gerena puede creerlo aún (el club compite con clubes de Sevilla, que tiene 688.000 censados). No hay rival en la categoría que tenga menos población.

Hoy, tres días después de empezar la liga, comienza la campaña de abonados. La web del equipo no funciona. Que nadie le diga a alguien del CD Gerena que no es capaz de hacer algo.