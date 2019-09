Guille Abascal, ante un importante reto en Ascoli El entrenador sevillano dirige al equipo Primavera del conjunto italiano además de ser el responsable técnico del resto de preparadores y de la metodología de trabajo del club

Con apenas 30 años, el técnico sevillano Guillermo Abascal se ha convertido en un auténtico trotamundos del fútbol. Tras su paso por las categorías inferiores del Sevilla F. C., el entrenador trianero se marchó al Chiasso de la segunda divisisión suiza para continuar con su formación. El año pasado, tras comenzar la temporada en el Lugano, club de Primera división del país helvético y al que dejó tras 19 partidos, se enroló en la dirección deportiva del Cádiz C. F. tras una llamada de Óscar Arias. Este verano, y tras mucho sopesarlo, ha hecho las maletas y se ha marchado al Ascoli italiano, club en el que dirige a su filial en la segunda categoría juvenil del campeonato nacional. «Esta oportunidad me llegó porque hace dos años decidí irme a Suiza. Salí de la zona de confort cuando estaba en el Sevilla para conocer el fútbol fuera de España. El director deportivo del Ascoli me conocía porque fue a ver varias veces al Lugano. Hay dos jugadores en el primer equipo que estaban conmigo en el Lugano también y a otro que tuve en el Chiasso. Él se quedó con ganas de tenerme en su proyecto y cuando se ha dado la oportunidad, me ha traído a Italia», aseguraba el técnico sevillano, que habla italiano de su etapa en Suiza, ya que casi todos los jugadores se comunicaban en esa lengua con él y su cuerpo técnico.

El entrenador sevillano se ha adaptado muy bien al sitio donde vive. «Es una ciudad pequeña. Sólo tiene 45.000 habitantes. Está a 20 minutos de la montaña y a otros 20 minutos del mar. Es una ciudad con un centro histórico muy antiguo, agradable y mucho espacio para pasear. Es un lugar que vive mucho el fútbol. De 45.000 habitantes, van 8.000 al fútbol, que creo que es un porcentaje muy alto. Lo viven con muchísima pasión y a pesar de ser un club humilde, tengo mucha presión por conseguir los éxitos que nos hemos planteado», asegura el joven de 30 años.

El técnico se muestra muy ilusionado por una temporada que inició el pasado sábado con una victoria (1-3) ante el conjunto Primavera del Livorno. «Mi principal función en el día a día es entrenar al equipo Primavera del Ascoli para prepararlo para competir en el campeonato Primavera 2. En Italia es un formato parecido al de Inglaterra. Para que la gente se pueda hacer una idea, sería como si en vez de División de Honor juvenil, en España se jugase un campeonato en el que los jugadores en edad juvenil de todos los equipos profesionales de Primera y Segunda división, jugasen un campeonato. A pesar del gran nivel existente, mi objetivo es hacer un buen campeonato para intentar quedar entre los tres o cuatro primeros clasificados y tener opciones de ascender a Primavera 1. Tenemos un equipo bastante joven, pero creemos que tenemos nivel como para poder conseguir el objetivo», afirmaba el preparador trianero.

Además de ser el entrenador del primer filial del conjunto italiano, cuyo primer equipo milita en la Serie B, Guille Abascal es el encargado técnico del cuadro del este de Italia. «Aparte de ser el entrenador, soy el responsable técnico del resto de entrenadores y tengo la función de desarrollar todo el aspecto metodológico para implantar la metodología de juego que tengo yo, en todas las categorías del club. Al director deportivo le gusta el fútbol que proponemos en España con mucha más técnica y tengo mucho que ver con su forma de ver el fútbol, que es parecida a la mía. Haber conocido otras culturas futbolísticas creo que me hace ser un entrenador mucho más completo y formado. El rigor táctico del fútbol italiano, el fútbol de técnica de España, el juego aéreo y las segundas jugadas de Suiza... creo que estoy aprendiendo mucho y conozco más culturas deportivas ahora que si me hubiera quedado en mi zona de confort en Sevilla. He apostado por mi futuro y espero que me salga bien», finaliza el ex entrenador ex de las categorías inferiores del conjunto nervionense desde Ascoli.