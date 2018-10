Luis Enrique: «En una ciudad tan mítica como Sevilla queremos ganar jugando bien» El seleccionador nacional elogia al Villamarín y a la afición sevillana en su apoyo «a tope» a España

Jesús Sevillano

Luis Enrique Martínez, seleccionador español, atendía a los medios de comunicación en la sala de prensa del Benito Villamarín en la previa del España-Inglaterra que se disputa este domingo en el coliseo heliopolitano. El preparador asturiano señalaba que «en un campo tan especial como el Benito Villamarín y en una ciudad tan especial como Sevilla nos gustaría ganar a Inglaterra pero haciéndolo con buen fútbol. Sólo así garantizaríamos entrar en la final four. Es muy bonito visitar Sevilla. Ya lo pude hacer como jugador muchas veces con la selección y fueron siempre partidos muy especiales, con apoyo del público a tope, al cien por cien. Lo vamos a ver así en el entrenamiento y eso es básico para nosotros. Cuanto mayor clima de apoyo y que podamos tener, mucho mejor. Sevilla siempre ha sido una ciudad mítica, muy especial, estoy muy contento de estar aquí».

Dejaba claro el seleccionador español que no iba a especular con el resultado. «Lo que nos da la clasificación matemática es la victoria. El objetivo es ganar. El resto, ni lo contemplamos. Hay dificultad porque Inglaterra es una selección joven y que está haciendo las cosas bien. Nos interesa la victoria porque el empate no nos da la clasificación en estos momentos. Ellos no tienen nada que perder y una victoria les mete con posibilidades de clasificarse», afirmaba Luis Enrique.

Sobre el juego de Inglaterra, el técnico asturiano señalaba que «han cambiado respecto al Mundial. El juego aéreo es claramente una de sus virtudes, le sacó provecho en el Mundial. El otro día con Croacia también lo aprovecharon. Intentaremos que nos generen el menor número posible de córners y acciones balón parado porque son potentes ahí. Tener el balón y hacerles jugar lejos de nuestra portería es la clave para que nos generen pocas ocasiones. Las transiciones son otra de sus virtudes. Es diferente a la de antes del Mundial, es una Inglaterra mejorada y va en una línea ascendente».

Y en ese sentido Luis Enrique elogiaba a Southgate, seleccionador inglés. «Propone y eso en un fútbol que por norma e historia no es de posesión es importante. Se adapta a sus jugadores. Es un técnico al que he seguido por curiosidad y por tener un profesor de inglés gratis, porque he escuchado sus ruedas de prensa y me gusta la manera en la que se exprera e interpreta las cosas. Acaba de renovar y confían en . Espero que mañana no tenga suerte pero se la deseo en el resto de partidos».