El origen pileño de Robert Moreno El padre del seleccionador nacional, nacido en la localidad de Pilas, relata las sensaciones de la familia por el nuevo nombramiento de su hijo

El pasado martes se conocía la noticia de que Luis Enrique dimitía como seleccionador nacional y su puesto lo iba a ocupar el segundo entrenador del preparador asturiano durante los últimos doce años, Robert Moreno. Fue una noticia llamativa por inesperada. Luis Rubiales decidió mantener el equipo de trabajo que había estado con Luis Enrique y puso al frente a un joven catalán de 41 años con raíces en un pueblo de la provincia de Sevilla, concretamente en Pilas. «Ha sido una sensación agridulce, igual que para mi hijo, ya que sentimos mucho lo que le ha pasado a Luis Enrique, pero estamos felices por Robert. No se esperaba estar donde está. A mí me lo comunicó el lunes y me empezaron a temblar las piernas. Nosotros, como familia estamos contentos, pero nerviosos. No tiene experiencia como primer entrenador en equipos grandes, pero ha estado con Luis Enrique allá donde ha estado y ha aprendido mucho de él. Ahora leo las opiniones y me parecen bastante buenas. Sé que es normal porque es mi hijo, pero confío mucho en él y tiene una gran capacidad», comenta su padre, Tiburcio Moreno.

Nacido en Barcelona en 1977 comenzó su carrera como técnico en La Florida a los catorce años, mientras que a los 23 ya tenía todos los títulos necesarios para dirigir a un equipo en la élite. «Mi hijo ha vivido fútbol toda su vida. Yo era el presidente del club del barrio (La Florida de L’Hospitalet), pero cuando yo accedí al cargo, él ya era un joven entrenador. Estuve doce años como máximo dirigente, pero antes ya lo había llamado Manuel Camacho, que era el coordinador de la entidad. Desde los catorce años ha estado entrenando. Ha pasado por varios equipos modestos hasta que llegó al Barcelona B junto a Luis Enrique, del que únicamente se ha separado en el año sabático del asturiano. Esa temporada estuvo ayudando a Juan Carlos Unzué en el Celta, pero cuando Luis Enrique legó a la selección, confió plenamente en todo su staff técnico, entre los que se encuentra Robert. Además, a Luis Enrique siempre le ha gustado tener a alguien de confianza que vea los partidos desde las alturas, y en el Barcelona era mi hijo», afirmaba el progenitor del nuevo seleccionador.

Tiburcio Moreno es pileño, de una familia humilde en la que su padre trabajaba como peón caminero. Tiburcio, que jugó en la U. D. Pilas hasta la categoría juvenil y llegó a debutar con el equipo sénior, se tuvo que marchar cuando tenía dieciséis años de edad junto a toda su familia a Cataluña por una oportunidad laboral. El progenitor del actual seleccionador realizaba trabajos artesanales como tapicero en su pueblo. Nunca llegó a ser profesional, aunque como él mismo reconoce: «Nunca pude ser profesional, pero sí me pagaban por jugar. Es cierto que tuve mala suerte, ya que se interesaron por mí equipos de Segunda división B y el fichaje me lo frustró el servicio militar. También me rompí la tibia una vez y el peroné otra. Conocí a mi mujer con 19 años. Ella es de Extremadura. A Robert lo tuvimos con 25 años. Es el único hijo que hemos tenido», comenta orgulloso Tiburcio Moreno, el padre del nuevo seleccionador español.

«Fuimos a ver el duelo ante Suecia en el Santiago Bernabéu. Quería que estuviésemos sus padres y allí estuvimos. Él mismo nos invitó. Decía que iba a debutar en el Santiago Bernabéu y que a lo mejor eso no volvería a pasar. Fue una gran alegría. Se merece triunfar. Yo veo que entiende a los jugadores. y creo que lo está haciendo muy bien», se muestra orgulloso su progenitor.

«Supongo que no lo hacía mal como central y libre, pero creo que a día de hoy no me convocaría mi hijo», comenta en tono de broma el padre del actual seleccionador nacional, Tiburcio Moreno, que reconoce que se siente muy contento cuando viene a su Pilas natal y ve la forma de trabajar de la cantera del club pileño. «Me da mucha alegría ver a tantos niños jugar en el club del pueblo. Se hace una gran obra social formando a los niños. El día de la final de la Copa del Rey lo llevé a Pilas y estuvo viendo a un sobrino nuestro que es prebenjamín. A los chicos les hizo mucha ilusión que fuera a verlos el seleccionador de España», finaliza.