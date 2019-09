Ángel Gómez Mariscal Presidente del Écija Balompié: «Tengo meses para solucionarlo; el Écija Balompié no desaparece» Gómez Mariscal insiste en que el club disponía del dinero para evitar la expulsión del equipo y que había un plan de pago que la AFE, según el presidente, ha roto

El grupo X de Tercera división tendrá, finalmente, siete equipos sevillanos en la categoría. La situación del Écija Balompié, que no ha podido abonar la deuda que tenía con sus futbolistas, deja al primer equipo astigitano y a su cantera sin competir esta temporada.

El Xerez Deportivo FC, próximo rival del cuadro ecijano, ha sido el encargado de informar acerca de la notificación recibida por la RFAF en la que se expone que, a la vista de los antecedentes, se decreta la suspensión del partido hasta la resolución del expediente del Écija Balompié.

El equipo jerezano cuenta que el comité de competición ha abierto un segundo expediente al Écija por su segunda incomparecencia en liga de forma consecutiva, ante el Ciudad de Lucena y el Coria CF. La resolución del mismo determinaría la expulsión del conjunto sevillano de la competición.

Ante esta situación, el presidente de la entidad, Ángel Gómez Mariscal, atiende a ABC de Sevilla para opinar sobre el desenlace, así como para hablar de cuáles serán los próximos pasos que debe dar la entidad si quiere volver a competir el próximo año en su nueva liga: División de Honor.

El gestor zaragozano, que llegó junto a su socio Javier Blasco en julio, mantiene que el club disponía de dicho dinero, y que había un plan de pago que la AFE, en palabras de Mariscal, ha roto: «Consistía en 113.000 euros el día 5 de agosto, un aval de 60.000 euros el 15 de septiembre y dos pagos de 21.800 euros el 15 de diciembre y el 1 de enero», desgrana el máximo responsable del club hispalense.

El máximo accionista del Écija lamenta no haber llegado a un acuerdo con la Asociación de Futbolistas Españoles tras haber presentado 100.000 euros el pasado viernes: «AFE quería los 217.000 euros, pero no se dirigieron a nosotros, no nos dijeron en concepto de qué tenía que ingresar ese dinero», declara, a la vez que se preguntaba, retóricamente, cómo no iba a abonar el resto de la cantidad adeudada al organismo deportivo.

Haciendo balance de todo lo que ha ocurrido la pasada semana, Mariscal cree que el asunto «se ha enrocado» porque «no se han interesado ni empresarios ni estamentos públicos», y, aunque no quiere decir que el club haya sufrido un abandono, tampoco cree que haya recibido «el apoyo que merecía» para que pudiese competir finalmente en Tercera división.

«De aquí me voy tocado. Hoy he ido a San Pablo a ver el estadio vacío y me he tenido que volver. Nos han puesto muchas zancadillas. Ayer tuve que despedir a un chico en la estación con lágrimas. Hoy a otro. No entiendo nada», señala Gómez Mariscal, que confía en que la vía judicial permita evitar una desaparición probable, tras la denuncia interpuesta del presidente a los futbolistas: «Tengo meses para solucionarlo. El Écija no desaparece, está descendido administrativamente. No existe la palabra desaparecer en mi diccionario. Existe trabajar y continuar, si no es por apoyos institucionales, que sea por apoyos empresariales», arguye el administrador.

En cuanto al futuro de la cantera, Gómez Mariscal asegura que está «trabajando» esta semana para que los chicos del club astigitano puedan jugar gracias al amparo de otro club con inscripción federativa.

Mariscal cierra con un mensaje a la afición astigitana, que podría no volver a ver un encuentro de su equipo en San Pablo: “Les diría que sigan confiando en mí. Voy a intentar resolver esto, si puedo. Es el club de sus vidas”.

La nueva vida del Xerez CD

El Xerez CD, que pudo pagar la deuda que contraía con sus futbolistas en el plazo estimado evitando así una segunda incomparecencia, tiene ante sí una nueva oportunidad para poder competir un año más, y ya van 72 de forma oficial, en una liga federada desde que se fundó.

El club xerecista evitó de esta forma el descenso administrativo y quiso agradecer mediante un comunicado oficial las aportaciones económicas que sufragaron la deuda: «Queremos dar las gracias al Atlético de Madrid, al grupo patrocinador de Luis Oliver, al Jerez Industrial, a todos nuestros abonados, a los clubes que se han implicado en nuestra causa, a los medios de comunicación y a los miles de aficionados que nos han apoyado», rezaba el escrito de la salvación de un equipo que agradecía todas las ayudas que recibió gracias a una lucha que tuvo su recompensa a través del eslogan #SOSXerez.

El equipo gaditano, que evita de esta forma una resolución idéntica a la que tendría el Écija Balompié, pudo debutar el pasado domingo en La Granja ante una UB Lebrijana que le puso las cosas muy complicadas al equipo que entrena Juan Carlos Gómez.

El Xerez CD, que esperaba con ansia una cita que no sabía si llegaría, confiaba en que el envite se convertiría en una oportunidad para agradecer todas las muestras de apoyo simbólico y económico que ayudaron al club a salir de una situación crítica con una victoria para empezar de la mejor forma posible.

Nada más lejos de la realidad. La UB Lebrijana se impuso, al equipo xerecista por 1-2 en un partido que puso líder en solitario al conjunto sevillano tras la finalización de la segunda jornada del grupo X de Tercera división, que ya espera la tercera cita.

El próximo domingo, el Xerez CD volverá a disputar, en competición oficial, un encuentro fuera de casa. Y lo hará en Córdoba, ante el Córdoba B, en un partido para el que desde el club ya movilizan una «marea azulina» con el objetivo de animar al equipo xerecista en tierras cordobesas.