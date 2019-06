GP Catalunya Dovizioso: «Lorenzo no ha estado muy lúcido» Viñales, el más duro, pide sanción para Lorenzo mientras Rossi y Dovizioso son más diplomáticos

Ante una caída con tantos afectados como la provocada, sin querer, por Jorge Lorenzo, las opiniones también son tan variadas como los ojos de quienes la observan. El balear fue el primero en reconocer el error y en pedir disculpas, igual que fue el primero en aceptar que de nada sirven porque los puntos ya se han perdido.

«Intenté adelantar a Viñales en el peor momento y en el peor lugar. Conozco esta curva y es muy traicionera. Estaba muy emocionado y lo siento mucho por los pilotos a los que he tirado. Ojalá, de verdad, me hubiera caído solo yo. Solo puedo pedir disculpas, aunque sé que ahora no sirven de nada porque he arruinado tres fines de semana y el Mundial de Dovizioso. No puedo cambiar el pasado, solo aprender. El perdón no es suficiente, y lo entiendo», fueron las palabras de Lorenzo.

«No he hecho una frenada loca. Para no contactar con Dovizioso que había hecho una trazada para atacar tuve que girar demasiado y se me cerró de delante. Podría haber frenado antes pero intenté el rebufo y me equivoqué -explicó-. Entiendo la reacción de Viñales, y agradezco las palabras de Rossi que entiende que esa curva es peligrosa y que este tipo de caídas se pueden producir», continuó tratando de explicar lo que ocurrió.

El de Honda fue a hablar tanto con Ducati como con Yamaha. Sí pudo intercambiar una disculpa personal con Dovizioso, que le aceptó el perdón, pero no con Viñales y Rossi, que no estaban en sus hospitalities en el momento que fue.

Y aunque los cuatro acepten que son situaciones que ocurren en las carreras y en urvas tan cerradas como esta, las consecuencias difieren entre unos y otros.

«Esta caída cambia mucho todo porque unos pilotos han perdido puntos y Marc Márquez ha ganado. Vamos a seguir intentándolo y sabemos que no es fácil recortarle puntos a Marc, pero lo tenemos que intentar. Si pensara que Lorenzo nos ha quitado el título no saldría el próximo fin de semana a la pista», expuso Andrea Dovizioso, el más perjudicado porque estaba en disposición de pelearle el título al español y ahora se encuentra con un cero en su casillero y a 37 puntos de distancia en el Mundial.

Sobre la responsabilidad de Lorenzo, fue diplomático pero consideró que un piloto como él no debería tener este tipo de fallos: «La curva no es la mejor de todas, pero eso lo sabemos todos. Se usa porque no hay más espacio con el muro. Ese error no es de un loco, pero viniendo de él y en la segunda vuelta, no ha estado lúcido. Es el momento en que lo comete. Por lo que sí creo que debería ser sancionado».

También Viñales pidió una sanción, pues él había sido relegado tres posiciones en la parrilla de salida después de molestar en la ronda de clasificación a varios rivales. «Ha arruinado tres carreras y la suya y si yo entiendo mi castigo, entiendo también que Dirección de Carrera tiene que ser más severo en esta ocasión porque se están jugando puntos. Es en la segunda vuelta. Hay que estar más atento. Para mí, una sanción adecuada sería salir último en el próximo Gran Premio». Y Rossi admitió que el momento no era el mejor, pero que su acción solo es fruto de querer intentar adelantar. «Estas cosas pasan. Y más en una curva en la que siempre peleé para que se trazara por fuera. Ahora parece el parking de un supermercado».