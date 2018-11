Emocionante adiós de Dani Pedrosa a MotoGP

Compañeros, rivales, allegados y padres acompañaron a Dani Pedrosa en la rueda de prensa de despedida celebrada en el circuito de Cheste. El Gran Premio de Valencia 2018 es la carrera final del piloto catalán que recibió el premio «Leyenda de MotoGP» en su adiós al Mundial.

Pedrosa recordó con todos los presentes su primera carrera, y uno de sus mejores recuerdos: su primer título.

"The moment that stands out for me it's the first championship" 🎙️ - @26_DaniPedrosa#ThankYouDanipic.twitter.com/YNDdtWps5a