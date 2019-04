Supersport El insólito robo de la moto de Héctor Barberá en MotorLand Aragón

Héctor Barberá (Yamaha) ha anunciado que abandona el Mundial de Supersport y ya no ha participado en la tercera prueba, que se ha disputado este domingo en el Circuito de MotorLand, en Alcañiz, por motivos de «seguridad» generados por los impagos en su equipo, el Team Toth by Willirace, que además ha denunciado la desaparición de su moto del box.

La participación del valenciano en la prueba en Alcañiz (Teruel) era dudosa ya antes de la sustracción de la moto, pero por motivos de seguridad -por acumulación de kilómetros en el vehículo-, algo denunciado por el propio piloto. «Hasta aquí hemos llegado. Por mi seguridad y por la seguridad de los demás pilotos, hoy no podré salir a la carrera, no tenemos medios», explicó.

El robo del vehículo impidió que pudiese plantearse siquiera salir al 'warm up'. «Lo que empezó como un sueño acaba como una pesadilla. Los problemas de impagos y de cumplimiento del acuerdo entre el que tenía que ser nuestro patrocinador principal y el equipo hacen que esta aventura en SSP termine hoy, en casa, en una carrera que me hacía especial ilusión, sin que ni siquiera pueda correr la carrera», manifestó.

Así, el de Dos Aguas recordó que empezaron este proyecto «con mucha ilusión, estrenando todo el material en Australia y sin entrenar, con una moto prácticamente de calle». «Aún así, con lo mínimo imprescindible en la parte técnica conseguimos acabar cuartos. Después de esa carrera comenzaron los problemas financieros y eso hizo que tuviese que disputar la carrera de Tailandia sin apenas recambio y con un motor con demasiados kilómetros. Aquí la situación es la misma, pero ya no podemos estirar más lo que tenemos, y por responsabilidad no debo ni salir a pista», subrayó.

Barberá, cuarto en la general, considera que «con un material normal» podría haber sido «muy competitivo». «Me da mucha rabia, porque me siento muy bien y estoy trabajando como nunca. Pero no me voy a rendir y voy a seguir entrenando para estar preparado por si surge alguna posibilidad de seguir con lo que más quiero, que es pilotar», indicó.

«Siento mucha rabia e impotencia, en la tercera carrera con estos medios y después de estar cuartos en la clasificación general, no nos queda otra que aceptar esta situación y seguir peleando como he hecho en estos años. Lo siento en el alma por todo el mundo que ha venido a ver las carreras y no podré estar en pista, por todos mis seguidores, y por toda la gente que siempre me está apoyando», concluyó.