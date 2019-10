GP de Japón Marc Márquez no afloja y gana en Japón El piloto español, campeón del mundo, gana y confirma que solo Quartararo, segundo, es el rival

Laura Marta Actualizado: 20/10/2019 09:34h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

En cuanto lograba el título se caía. Era su pequeña maldición, un mal menor que se quedaba en anécdota divertida para las bromas con su equipo. Pero Marc Márquez se propuso liquidar esa maldición. Y en este curso impecable, en el que ha ganado el título con una gran superioridad, también ha conseguido domar sus ansias. Márquez no descansa ni afloja.

En Japón, donde tantas alegrías ha conseguido en su carrera, lideró a una vuelta el sábado para tachar el último circuito en donde nunca había conseguido la pole. Y este domingo, lideró cada vuelta para sumar su undécima victoria y hacer más reales si caben las palabras de Espargaró: «no ha dejado ni las migajas».

No solo no cede una vez celebrado el alirón, sino que no quiere que nadie vea ni un resquicio de debilidad en su pilotaje. Y ya no es una estrategia para este año, sino un aviso para el próximo curso. Mucho tendrán que mejorar sus rivales para alcanzarlo cuando se siente fuerte, como en Motegi, o para apartarlo del podio cuando no lo parece tanto; trece cajones consecutivos.

Solo Quartararo, otra vez, sabe y puede, aunque con distancia, acercarse a su estela. Solo el francés asumió el rol de rival desde mitad de curso y lo lleva hasta el final. Solo él pudo acariciar la primera posición durante un par de curvas y seguirle. Aunquea distancia fuera de más de dos segundos en el último tercio de la carrera.

Las migajas las pelearon Morbidelli, Dovizioso y Viñales. Y solo la Ducati recuerda que estuvo cerca de ser un ememigo a la altura de la Honda. Allá por 2017, ya un poco menos en 2018, a un mundo de distancia en 2019. Márquez así lo ha querido: frenar los ímpetus de los que lo intentaban acechar, cortar las esperanzas de los que lo soñaban.

Álex Márquez, en plena carrera - AFP

En Moto2, Álex Márquez no pudo pasar de la sexta plaza, pero Luca Marini, segunda victoria consecutiva, le echó una mano para acercarlo al título, pues evitó el triunfo de Thomas Luthi, segundo. Jorge Martín logró el primer podio del curso.

Márquez mantiene una distancia de 36 puntos sobre Luthi y 42 sobre Fernández, lo que podría auparlo a ser campeón del mundo el próximo fin de semana en Australia.