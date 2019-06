MOTO GP Jorge Lorenzo: «Einstein no inventó la bombilla con veinte años sino con la edad que la inventó» El piloto español después realizó unas declaraciones desafortunadas en referencia al depósito, lo que le llevó a cometer un error de cultura general

S.D. Madrid Actualizado: 17/06/2019 12:53h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Jorge Lorenzo, piloto español de Repsol Honda, ha sido protagonista este fin de semana por varios motivos. Primero, con motivo del Gran Premio de Cataluña, que volvió a firmar un mal resultado después de no haber terminado la carrera, mientras, su compañero de equipo Marc Márquez se hizo con la victoria.

Pero, antes de retirarse de la carrera cometió un error de bulto en la segunda vuelta que le llevó al suelo y provocó que Maverick Viñales, Valentino Rossi y Andrea Dovizioso también se cayesen. Un error por el que tuvo que pedir perdón. Unas disculpas que no han aceptado los pilotos. «El Mundial ha cambiado. El error no es de un loco, pero viniendo de él y en la segunda vuelta, no ha estado lúcido. Por lo que debería ser sancionado», así ha mostrado Dovizioso su malestar. Viñales acusó de haebr cometido un error de «novato» por lo que tendría que «salir último en Assen».

El fatídico fin de semana del mallorquín no terminó ahí. Con motivo del cambio del depósito de su moto realizó unas declaraciones que han provocado un aluvión de críticas sobre el español.

«Einstein no inventó la bombilla con veinte años sino con la edad con la que la inventó. Yo no me estoy comparando con la bombilla, ni mucho menos, pero es una invención para el motociclismo y cuando probé la Honda, preparamos una pieza para aplicar una ayuda parecida, pero esa pieza que probamos en los test de Valencia y de Jerez no funcionó, daba más problemas que soluciones». Un error de cultura general.

La bombilla fue inventada por Swan en el siglo XIX, y Thomas Edison la patentó con el filamento de carbono. De hecho, Albert Einstein (1879) ya podía hacer uso de la bombilla cuando desarrollaba sus teorías científicas.

Edison mostró por primera vez la lámpara eléctrica encendida con una bombilla durante 48 horas el 21 de octubre de 1879. En aquel entonces el físico alemán solo tenía unos meses de vida.