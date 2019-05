Lorenzo asegura no haber escuchado la palabra «ultimátum» de Honda Después de los rumores que vaticinaban un aviso por parte de la escudería al piloto español, el balear ha desmentido estas palabras

El piloto español Jorge Lorenzo, a quien está costando más de lo previsto adaptarse a su nueva montura, respondió a los rumores sobre un posible «ultimátum» de su equipo debido a los malos resultados y afirmó que nunca ha escuchado esa palabra de la marca japonesa.

Reconoció que es cierto que va a necesitar «más tiempo» para mejorar sus resultados, pero aseguró que «en ningún momento» ha escuchado «esa palabra, ultimátum, ni algo parecido».

«Siempre se pueden escuchar este tipo de rumores cuando la situación o los resultados no son positivos, pero personalmente nunca se me ha dado un ultimátum ni se me ha hablado sobre este tema y las dos partes sabemos que la conexión piloto-moto va a ser más complicada para conseguir resultados porque no está siendo una conexión natural», explicó Lorenzo en referencia a una información del Diario AS en la que se hace referencia a ese posible «aviso» de los responsables del equipo japonés.

Aun así, ha señalado que no siene presión: «Cuando me he subido en la moto y he apretado el botón modo carreras, he rendido igual que sin presión o estando tranquilo y no creo que dependa, a estas alturas, de lo que vaya a pasar en la pista».

Por otro lado, Marc Márquez , vigente campeón del mundo de MotoGP ha señalado sobre la posibilidad de que el fabricante japonés acabase bajando a Jorge Lorenzo de la moto al final de la temporada que no cree que sea «una posibilidad real».

«Yo creo que Honda no haría eso, Jorge no tiraría la toalla y aparte que estamos en la cuarta carrera y queda toda una temporada por delante, sabemos cómo es Jorge, que es un piloto muy rápido pero que necesita su tiempo de adaptación y ésta es una moto ganadora», señaló Márquez.

Ha querido apoyar a su compañero de equipo haciendo referencia a la trayectoria que le avala: «El talento de Jorge, lo que ha conseguido y lo que es capaz de hacer encima de una moto, nadie lo duda, porque ya lo ha demostrado, pero sí que es cierto que cuando llegas a un proyecto ganador y a una fábrica como Honda, que la moto está delante, eso quiere decir que tú te tienes que adaptar lo más rápidamente posible y dar el nivel que implica estar en HRC, pero está claro que por esfuerzo seguro que no es y poco a poco va a llegar», recalcó Márquez.