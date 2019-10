Moto GP Márquez, décima pole para tachar otro reto El español saldrá primero en Motegi, donde nunca la había logrado, con Morbidelli y Quartararo en la primera línea

Laura Marta Actualizado: 19/10/2019 10:11h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Así ha sido la salvada de Álex Márquez, una de las mejores de la historia

Para un devorador de récords como Marc Márquez, cualquier circuito es bueno para mostrar su potencia. Tiene el título de 2019, conquistado con victoria en Tailandia, el sexto de MotoGP, el octavo de su vida, pero todavía alimenta su ambición y su Honda con pequeños retos. En el Gran Premio de Japón conquista otro hito para su currículo personal: saldrá primero en la carrera del domingo en Motegi (8.00 horas, Dazn), el último circuito que le quedaba por dominar a una vuelta.

Es la décima pole de su impecable curso. Este que quería terminar mejor que en los demás años con título, en los que siempre se caía tras celebrar la corona. Y lo consiguió marcando el ritno en todo momento: en cada vuelta, un poco mejor que sí mismo. Hasta que logró sacarse un segundo y bajar del 1.46 para dejar a los demás sin opciones.

Estará, una carrera más, acosado por las Yamaha, con Morbidelli, Quartararo y Viñales justo a su rueda. Pero es Márquez y tiene una misión: terminar 2019 como lo ha hecho durante toda la temporada: en el podio.

"Al final la pista estaba en las condiciones que me gustan y esto me anima después de no empezar muy bien el fin de semana. Pero el equipo ha estado trabajando para encontrar esos detalles y hay que refrendarlo mañana en carrera", expuso el piloto de Cervera.

En Moto2 saldrá primero Luca Marini, aunque el líder de la categoría, Álex Márquez, lo hará de la segunda fila: cuarto. En Moto3, pole para Niccolo Antonelli, por delante de Alonso López.