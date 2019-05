MotoGP | GP Italia Márquez: «Los domingos están los ilustres» El piloto español quita importancia a los buenos resultados de los novatos Quartararo y Bagnaia

El español Marc Márquez, sexto mejor tiempo en la primera jornada de entrenamientos libres para el Gran Premio de Italia de MotoGP, restó importancia al resultado de los «novatos» Bagnaia y Quartararo al explicar que «van rápido porque cuando llegas de Moto2, el paso por curva lo tienes». «Esto poco a poco lo vas perdiendo y vas ganando otros puntos, que en el global te hace mejor», recalcó, para recordar que cuando él llegó a MotoGP: «Tenía más paso por curva y poco a poco lo he ido perdiendo, pero en este circuito es mucho de paso por curva», dijo.

Márquez «tiró de experiencia» a la hora de explicar si necesitaba un compañero de equipo rápido: «Está claro que si tu compañero de equipo es rápido, te esfuerzas más porque te aprieta, pero para localizar los problemas, no hace falta porque tengo más experiencia y sé entender mejor dónde están los problemas». «Sé cuáles son mis ambiciones y mis objetivos y me da igual qué compañero de equipo haya, mi objetivo siempre es ganar», aseguró el piloto de Repsol Honda.

Y ya al referirse específicamente a sus problemas, Marc Márquez reconoció: «En este gran premio siempre nos ha costado la velocidad punta, no sé por qué, pero no ha sido de los puntos fuertes, si bien es cierto que en el cambio de rasante, que depende de la línea, de cómo frenas, sacrificas un poco la velocidad punta y frenas un poco más recto». «Lógicamente intento frenar lo más lento posible, porque ya tuve un susto en 2013, y prefiero perder un pelín de velocidad punta y frenar recto y constante en cada vuelta», afirmó.

Ni Rossi, ni Lorenzo ni Dovizioso han estado al nivel que se esperaba, pero el líder del mundial y del equipo Repsol Honda reconoció no saber «si han montado neumático nuevo». «Lorenzo sé que no lo ha puesto, pero de Rossi y Dovizioso no lo sé y por eso es importante entender la forma de trabajar, pero ¿quién está siempre los domingos?», se preguntó para contestar casi de inmediato «están los ilustres».