MotoGP Márquez, pole por delante de las Ducati Máxima igualdad en la ronda de clasificación que se llevó el de Honda por dos milésimas sobre Andrea Dovizioso

Actualizado: 11/08/2018 15:12h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Gran Premio de Austria

Lo decían los pilotos. Con lluvia no se pueden comprobar demasiada la puesta a punto de la moto. El domingo se espera que la carrera del Gran Premio de Austria se produzca en seco. Y en esas condiciones, Marc Márquez y las Ducati han demostrado que pelearán hasta el último suspiro.

Sobre todo porque la igualdad es máxima. La «pole» fue para el de Honda, pero con solo dos milésimas de ventaja sobre Dovizioso y 135 sobre Lorenzo. Además, se decidió ya casi con la bandera a cuadros pues todos apuraron al máximo sus opciones para probar diferentes neumáticos. Hasta tres probaron las Ducati. Solo dos el de Honda.

«El plan no era este. Era probar tres, pero me encontraba bien en la segunda vuelta y he preferido quedarme. Es lo mismo la pole a dos milésimas que a un segundo. Intentaremos defendernos en la carrera porque las Ducati están fuertes», comentó el español nada más bajar de la moto. Es la pole número 49 para él en MotoGP de 101 carreras que ha disputado.

«Los tres estábamos muy igualados. Con el segundo neumático sí he podido colocarme en segunda posición. Me ha penalizado el tercer cambio, pero estamos en una buena línea», indicó Lorenzo.