S. D. @abc_deportes Actualizado: 21/09/2019 12:01h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Gran Premio de Aragón

Marc Márquez se acerca cada vez más al que sería su sexto título mundial en Moto GP. Tras vencer en San Marino, el piloto español ha vuelto a dominar sobre el asfalto, esta vez en Aragón, donde en los entrenamientos libres del viernes consiguió una ventaja de 1,1 segundos, la mayor que ha conseguido en una jornada así desde que está en la categoría reina. Por eso, su exhibición con la moto le valió los elogios de sus rivales.

«Este es el año en el que Márquez ha ido más fuerte, en general. Esta es una de las pistas donde él va más fuerte, puede ser una de sus preferidas. Es una pista en la que se gira mucho a izquierdas, a él le gusta ir a izquierdas. Por lo tanto, aquí la diferencia es muy grande», comentó Valentino Rossi, uno de los acérrimos contrincantes del español. «Todos estamos en la mierda comparados con Marc», dijo después Joan Mir. «Es algo tremendo», añadió Álex Rins.

Sin embargo, pese a la buena actuación en los entrenamientos, Márquez quiere evitar confiarse: «Tengo la experiencia de Austin. Parecía que tenía ganada la carrera el jueves y me caí el domingo yendo solo. Me he caído, estoy empujando, pero es mejor empezar con esta ventaja que no ir a remolque».

Actualmente, Márquez marcha primero en la clasificación del Mundial con 275 puntos, 93 más que su inmediato perseguidor, Andrea Dovizioso. El Gran Premio de Aragón es la primera de las seis carreras que le quedan a la temporada.