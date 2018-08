Desde que se celebra el Gran Premio de Austria, la cita ha dejado grandes duelos para el recuerdo y muchos de ellos llevados hasta la bandera de cuadros.

Los espectadores pudieron deleitarse con una gran lucha entre los pilotos Miguel Oliveira y Pecco Bagnaia en la categoría de Moto2, en la que ambos se disputaron el triunfo final.

Cuando apenas quedaban un par de curvas para el término de la carrera, Bagnaia lanzó un primer ataque sobre el portugués, que inmediatamente le devolvió el adelantamiento en la última curva. No obstante, el italiano del equipo Sky VR46 aprovechó una mejor trazada interior para volver a ponerse en cabeza, ya con la línea de meta a escasos metros.

Final lap, final corner, with the Championship lead on the line! 💢🏁



What a finale in #Moto2 👏 pic.twitter.com/rVO86xmizb