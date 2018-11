El turco Can Oncu (KTM) se ha adjudicado la victoria en el Gran Premio de la Comunidad Valenciana de Moto3 que se disputó en el circuito "Ricardo Tormo" de Cheste en su debut en el campeonato del mundo, algo que no se producía desde 1991, cuando lo consiguió el japonés Noboru Ueda (Honda).

