La decisión de Jorge Lorenzo de no competir en el GP de Malasia en vista de los dolores que le provoca su muñeca derecha ha provocado un cruce de reproches entre el piloto balear y su compañero en el equipo Ducati, Andrea Dovizioso.

Lorenzo tomaba la decisión de no correr en Sepang esta mañana en vista de que los dolores en la muñeca no le iban a permitir competir con garantías. El balear trató de rodar tanto en los primeros como en los segundos libres, pero en ambas ocasiones sintió dolor, más intenso al frenar y al cambiar de dirección. De ese modo, prefirió no arriesgar y no tomar parte ya en los entrenamientos cronometrados del sábado.

Dovizioso fue preguntado por la ausencia de su compañero tras la clasificación, en la que el italiano acabó en quinta posición. Su respuesta causó un enorme revuelo: «No sé los detalles y no quiero entrar en eso. Son situaciones un poco extraño. Suceden a menudo en Ducati o con ciertos pilotos... Pero no conociendo los detalles no quiero entrar demasiado y decir mi opinió. ¿Palabras sibilinas? Lo dejo ahí, no es mi problema».

Dovizioso daba así a entender que Lorenzo se había borrado sin motivo del GP de Malasia. El balear quiso responder a su aún compañero a través de las redes sociales: «Mil gracias Andrea, eres un verdadero caballero. Un compañero ejemplar. Le aplaudes bajo el podium cuando gana y luego... (Eso si, no da su opinión, no es problema suyo)».

Un compañero ejemplar🎖. Le aplaudes bajo el podium cuando gana y luego... (Eso si, no da su opinión, no es problema suyo) https://t.co/wwpSG4dqH4 — Jorge Lorenzo (@lorenzo99) 3 de noviembre de 2018

La tensa relación entre Dovizioso y Lorenzo como compañeros de equipo ha vivido ya varios episodios. La próxima temporada el balear será el compañero de Marc Márquez en el equipo Repsol Honda. Danilo Petrucci le sustituirá en Ducati.