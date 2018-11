Dani Pedrosa disputará este domingo en Cheste su última carrera en el Mundial de motociclismo. El piloto catalán pone fin a una exitosa y apasionante carrera que se ha prolongado durante 18 años, y en la que puede presumir de acabar con tres títulos mundiales (uno en 125cc y dos en 250cc), 54 victorias (31 de ellas en MotoGP) y 153 podios mundialistas.

Todos estos méritos han provocado que Pedrosa reciba este domingo el premio MotoGP Legend, que reconoce a los pilotos más grandes de la historia del Mundial. Será el colofón perfecto a su etapa profesional, en la que también puede presumir de ser el primero en lograr al menos una victoria mundialista durante 16 temporadas consecutivas.

Antes de ese adiós, el Mundial ha querido homenajear al piloto con un vídeo en el que repasa su extensa carrera, con imágenes del niño que soñaba ser piloto, de sus primeros pasos en las minimotos y en el CEV, sus inicios en el Mundial y su ascenso hasta lograr los tres títulos mundiales y su primera victoria en MotoGP.

After 54 Grand Prix wins, 31 #MotoGP wins, 153 Grand Prix podiums, 3 World Championships, @26_DaniPedrosa's racing career will come to an end at the #ValenciaGP this weekend 🏁



