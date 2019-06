MotoGP Jorge Lorenzo, trasladado al hospital tras una dura caída en Assen

Jorge Lorenzo ha sido trasladado al hospital después de sufrir una dura caída en los primeros entrenamientos libres del GP de Holanda, en Assen.

El piloto de Honda perdió el control de la moto en mitad de una curva y entró en la grava sin control, con su cuerpo dando vueltas y golpeando continuamente contra el suelo. El piloto balear pudo ir por su propio pie hasta la clínica, aunque se notaba la dificultad para mantenerse levantado.

Tras ser visto en la clínica del circuito, se decidió su traslado a un hospital para realizarle más pruebas.

El doctor Ángel Charte, director médico de MotoGP, hacía un primer análisis de la situación del piloto: «Ha tenido una caída muy mala. Ahora está bien. Ha llegado aturdido, desorientado y muy inestable. Le hemos hecho las pruebas pertinentes y una radiografía, pero no me he quedado tranquilo. No hay lesión cerebral, pero hay que hacerle más pruebas. Tiene un dolor intenso en la zona dorso-lumbar».