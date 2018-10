Motogp Mick Doohan se deshace en elogios a Marc Márquez «Parece que Marc tiene una determinación y un deseo por ganar mayor que el de los demás»

Mick Doohan, campeón del mundo de la categoría reina de motociclismo en cinco ocasiones, dijo que Marc Márquez, que le ha igualado en número de títulos esta temporada, «tiene una determinación y un deseo por ganar mayor que el de los demás».

«Algunos dicen que es demasiado agresivo, pero todos lo son. Cuando vas siempre al límite, a veces no hay mucho margen de error y desafortunadamente va a haber contacto. Siempre ha habido toques, codos, algunos movimientos un poco agresivos. Pero antes la televisión no lo grababa todo y ahora es como en un partido de fútbol, no se puede hacer nada», ha destacado.

«Si no eres agresivo, no vas a ganar, y eso es la determinación por ganar. En estos momentos, parece que Marc tiene una determinación y un deseo por ganar mayor que el de los demás», ha dicho en un comunicado de Repsol, patrocinador oficial de Honda.

Doohan ha señalado que esa cualidad hace que a Márquez le quede mucho por ganar: «Sólo tiene 25 años y, toco madera, si no se lesiona y se mantiene en forma, fuerte, con salud y mantiene el deseo de correr, aunque se retire a los 30, puede ganar dos, tres, cuatro o cinco campeonatos más».