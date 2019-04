El GP de Argentina supuso el regreso a un podio de Valentino Rossi más de ocho meses después. El italiano logró su mejor actuación en el Mundial desde Alemania 2018, y quiso celebrarlo a lo grande con la numerosa legión de fans que fueron a verle en directo a Termas del Río Hondo.

Trs cruzar la línea de meta, antes de dirigirse de vuelta al box, Rossi se paró en la grada donde se congregaba el mayor número de sus seguidores y se bajó de la moto para acercarse a la valla. Un comisario se hizo cargo de la Yamaha, pero en lugar de sujetar la moto sin más no dudó en subirse encima para hacerse un selfie.

When @ValeYellow46 tells you to take care of his bike... 🤩



It's just not something that happens everyday! 😂#ArgentinaGPpic.twitter.com/isyC2VUkyg