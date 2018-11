MotoGP Pedrosa: «Me resultó raro que estos días todos me dijeran palabras bonitas» El piloto se despidió del Mundial de MotoGP en Valencia y admitió que quizá le faltaron esas buenas palabras durante su carrera

EFE

Dani Pedrosa se despidió del Mundial de MotoGP con un quinto puesto en el GP de la Comunidad Valenciana. Y en su adiós, confesó: «Se me ha hecho raro el hecho de que estos días todo el mundo me dijera palabras bonitas. Hubiese estado muy bien que hubiese sido más a menudo».

«Es una sensación extraña, pero hoy, en verdad, he tenido un regalo que han sido dos carreras en lugar de una, pero la parte más negativa es que no he podido ir al ciento por ciento de lo que podía dar pues no tenía nada de adherencia para ir rápido y entiendo que la pista estaba en unas condiciones muy difíciles, pero en los entrenamientos pude apretar mucho más», explicó Pedrosa.

Seeñaló, asimismo, que al bajarse de la moto tenía la sensación de que podía haber sido «mucho más rápido».

Al recordar todos los acontecido durante sus años en activo, Dani Pedrosa, sincero, comentó que había peleado mucho por sus objetivos «con pilotos de supernivel». «Y he sido uno de ellos, a pesar de todo lo que no se ve, pues se ve solo el resultado de la carrera, si vas más rápido o más lento, si adelantas o no", añadió.

«Todo lo que conlleva llegar a ese momento, neumáticos fríos o que no se calientan, o miles de problemas, he podido ir esquivando y haciendo mi camino a pesar de todas las dificultades, especialmente en MotoGP, ya que en las categorías pequeñas no tenía estos problemas, pero me pongo la nota más alta que me podría poner», dijo Pedrosa.

«Pensando cómo ha sido mi carrera, cómo empezó todo con mi padre, en casa, con la gente con la que me fui cruzando en el camino, Bautista, por ejemplo, al que conocí en el 96, también Ángel Rodríguez, o Stoner en el 2000, con los que hemos tenido un paralelismo tan igual desde tan pequeños y ahora son esos recuerdos los que me vienen, desde dónde salimos y lo que hubo que pasar», continuó el piloto de Repsol Honda.

«Sinceramente, no sé qué va a ser de mí, además de ir en moto, no lo sé exactamente, porque siempre me he dejado guiar por los sentimientos y ahora tienen que venir de nuevo, empezando por aquí», afirmó Pedrosa.

«Este paso da más vértigo que cuando tenía 13 años. Me acuerdo que con la Movistar me dieron la oportunidad de ir al CEV y al mundial y discutiendo con mi padre, me decía 'haz un año más la Movistar o el CEV, que allí van muy rápido y eres muy pequeño', y recuerdo que no tenía ningún miedo de dar ese salto, pero ahora el salto es diferente por el hecho de que es tu pasión y la vas a vivir de otra manera, no con la competición», aseguró Dani Pedrosa.